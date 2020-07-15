Участок Чуйского тракта оказался под угрозой разрушения из-за дождей

Из-за проливных дождей в Кош-Агачском районе Республики Алтай поднялась вода. Мост через реку Уландрык и участок Чуйского тракта оказались под угрозой разрушения, пишет "Тайга.Инфо".
В ФКУ Упрдор "Алтай" сообщили, что дорожники приняли меры по укреплению искусственного сооружения и насыпи земляного полотна. Устроили струенаправляющие дамбы. На это было израсходовано 500 тонн бутового камня и 880 тонн скального грунта. Действия рабочих позволили сохранить мост и предотвратить дальнейшие размывы.
"К утру 15 июля ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков уменьшилась и уровень воды перестал подниматься, однако угроза разрушения сохраняется", – говорится в сообщении.
Проезд транспорта обеспечен в штатном режиме.
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