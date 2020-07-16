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"Бизнесменов давят, как тараканов". Закрытые барнаульские парки еще надеются на чудо

, ИА "Амител"
Взрослые с детьми в этом году рискуют так и не прокатиться на каруселях
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульские парки уже 2,5 месяца не могут приступить к работе. Причина – все тот же коронавирус. Из-за вынужденного простоя потери измеряются десятками миллионов рублей. Обращения к властям с просьбой сделать исключение не дали никаких результатов. Несмотря на это, оптимизма руководители парков не теряют и надеются в этом сезоне принять посетителей. Правда, шансов на это остается все меньше.

Пляжам – да, паркам – нет

Директор "Солнечного ветра" Роман Романов накануне, 15 июля, показал алтайским журналистам, как парк выполняет санитарные нормы (выполняет, кстати, на отлично), и выразил недоумение, почему работать на открытом воздухе до сих пор запрещено. И это при том, что турбазам и пляжам можно.

За час пресс-тура в "Солнечном ветре" корреспонденты ведущих изданий Алтайского края не только оценили меры против распространения коронавируса и проинспектировали работу "парковых" кафе. Журналисты вспомнили детство и прокатились на нескольких аттракционах, закрытых для остальной публики, на глазах у изумленных и расстроенных детей. Заодно Романов поделился своими проблемами и рассказал о перспективах "Солнечного ветра".

На территории парка (он занимает около 17 тысяч кв.м) пока можно только гулять и любоваться природой, чем и занимались немногочисленные посетители "Солнечного ветра". На лавочках кое-где отдыхали мамы с детьми. Из развлечений при неработающих аттракционах (а их в парке 24): прогулка со своими игрушками и перекус в кафе. Больше здесь пока делать решительно нечего.

"Уже около месяца работают парки на Сахалине, третью неделю как они открыты у соседей – в Кемеровской области, но у нас этого делать почему-то не хотят. На все наши письма – и на федеральный уровень, и на местный – приходят отписки. Якобы работа парков разрешена только на третьем этапе снятия ограничений, а сейчас мы на первом. Но я правда не понимаю, почему пляжам можно, летним кафе можно, а нам нет, – возмущается собеседник. – Те же самые меры предосторожности: санитайзеры, маски – пожалуйста, социальная дистанция на аттракционах – не вопрос, хоть в шахматном порядке посадим, вы только работать дайте!"

Даже если в день парк станет посещать 1000 человек, добавляет Романов, то все равно на каждого гостя будет приходиться гораздо большая площадь, чем это предусмотрено Роспотребнадзором (4 кв. м, – прим. авт.).

При этом владелец "Солнечного ветра" указывает и на положительный зарубежный опыт – жесткое ограничение по посетителям и санитарную обработку территорий. Однако работать паркам развлечений позволено, никто их закрытыми не держит, невзирая на серьезный контроль и регулярные проверки. В качестве примера Романов привел парижский "Диснейленд", где билеты продают ограниченным числом на определенные дни, чтобы развести потоки людей и избежать скученности.

В июне была создана петиция с требованием открыть парки развлечений в Алтайском крае. Документ адресован губернатору Виктору Томенко. Авторы обращения указывали, что арендаторам и работникам парков, для многих из которых это единственный источник дохода, нужно кормить семьи и рассчитываться по долгам и кредитам, взятым под сезонный бизнес. Всего под петицией подписались около 800 человек.

Самое парадоксальное, по мнению директора "Солнечного ветра", в том, что власти разрешили с конца июня прогулки по паркам. Теперь дети вместе с родителями вынуждены бродить среди застывших аттракционов. То и дело, говорит Романов, слышится вопрос: "А почему нельзя прокатиться?" Только вот не каждый взрослый сможет внятно объяснить своему ребенку, почему прокатиться не получится. Ведь и они сами не все понимает, почему же. 

Что отвечать детям?

В ходе пресс-тура журналисты лично убедились в том, что далеко не все посетители стойко переносят разлуку с любимыми каруселями. Трехлетний барнаулец вместе с мамой подошел к директору парка и осмелился задать вопрос, который сейчас интересует любителей аттракционов больше всего.

– Скажите, а когда можно покататься вот на том аттракционе?

Кажется, он искренне недоумевал, почему парк вроде как открыт, но при этом главное, ради чего он существует, не работает. В такие моменты кажется, что лучше бы Роспотребнадзор вообще держал парки закрытыми, тогда юные посетители не ностальгировали бы так сильно.

– Не знаю, – искренне ответил Романов и с улыбкой развел руки в стороны. – Но надеюсь, что скоро.

И добавил: "Вот именно поэтому мы и позвали сюда сегодня журналистов". Показалось, что ответ мальчишке, как и его маме, не слишком пришелся по душе, однако повлиять на Роспотребнадзор они все равно не в состоянии.

Кстати, простой парка отразился и на численности персонала. Всего летом здесь обычно работает около 100 человек, а в этом году – не более 20.

Прогуливаясь по "Солнечному ветру", Романов нехотя говорит о неполученных доходах. Это деньги, на которые парк мог рассчитывать, если бы сезон стартовал, как обычно, в мае. Выручка только от аттракционов в месяц составляет обычно 8 млн рублей, и это не считая продажи сувениров, игрушек, кафе (которое, к слову, хоть и работает с конца июня, но мало востребовано у немногочисленных посетителей). Плюс обслуживание парка обходится ежемесячно в сотни тысяч рублей.

"Никто при этом меня не освобождает от арендной платы за землю (250 тысяч рублей в год), от обязательств платить зарплату персоналу. Та помощь, что предоставляет государство, ее недостаточно. Взять те же выплаты в размере МРОТ на каждое сохраненное рабочее место или кредиты под 2%", – посетовал директор.

Зимний парк как ответ ковиду

По словам Романова, ему уже пришлось скорректировать инвестпланы. В 2020 году планировалось начать реконструкцию и расширение парка. Предполагалось дополнительно разместить спортивно-развлекательные объекты, такие как всевозможные зоны для воркаутов и проч.

"На следующий год хотим приступить к планировке, строительству туалета, установке спортивно-развлекательных аттракционов, модернизации веревочного "Таежного парка", – рассказывал прошлой осенью Романов. За три года на обустройство предполагалось потратить около 20 млн рублей.

Теперь, очевидно, сроки реализации проекта будут продлены.

Между тем история с пандемией подтолкнула владельца парка к тому, чтобы сделать его всесезонным. Пока эта концепция обсуждается. Главное требование – строительство теплых помещений. Обычно парк прекращал свою работу с октября. Весь оставшийся период "Солнечный ветер" жил на заработанные в теплый сезон деньги.

300 тысяч человек в год принимает барнаульский парк "Солнечный ветер".

"К сожалению, нас не слышат. Почему кто-то решил, что катание на аттракционах вдруг стало опаснее поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, посещения салонов красоты. Взять те же детские площадки во дворе – их никто не обрабатывает, не следит за ними. Ну, и где после этого риск заболеть больше? Неужели в парке развлечений, где соблюдают все санитарные нормы? Плюс солнце и открытый воздух – идеальнее условия сложно придумать", – настаивает на своей правоте владелец парка.

Тем временем в четверг, 16 июля, наступает середина календарного лета. И похоже, что в Алтайском крае, где последние дни заболеваемость бьет рекорд за рекордом, парки развлечений и отдыха имеют все шансы так и не открыть сезон. После того как накануне было принято решение запретить работу детских лагерей в 2020 году, в этом не будет ничего удивительного.

Однако директор "Солнечного ветра" пока не намерен сдаваться и верит в здравый смысл властей. "Люди в России живучи, а бизнесмены – вдвойне, их давят, как тараканов, а они все равно шевелятся", – с иронией резюмировал Романов.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.07.2020 07:36
- гость -

такса за лояльность к администрации края высока, наверное, в этом году. Владельцы турбаз сообща смогли наскребсти на разрещение, а остальным, видно - не по карману

16.07.2020 07:47
гость

Да погоди ты, Романов, нам щас надо Белокуриху поплотнее утрамбовать.

16.07.2020 07:47
Наталья

Парк Солнечный ветер работает вторую неделю. Все аттракционы

16.07.2020 07:51
- гость -

16.07.2020 07:47
Наталья

Ну и правильно. Что за глупость - в ОТ ездить можно, а прокатиться на карусели на свежем воздухе нет)

16.07.2020 07:53
- гость -

О чем думал, когда шел в бизнесмены? Надо было учиться на учителя или врача!

16.07.2020 08:06
- гость -

Странно все это.

16.07.2020 08:50
гость

Только вот не каждый взрослый сможет внятно объяснить своему ребенку, почему прокатиться не получится. Ведь и они сами не все понимает, почему же

Вообще реально странно. Ну посадите детей подальше друг от друга, они сейчас гуляют по парку ближе. Может правда стимулируют ехать в Белокуриху?

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