Алтайские парки создали петицию с требованием разрешить им работать

Владельцы и сотрудники парков развлечений Алтайского края создали на Change.org петицию с просьбой снять ограничения на работу. Прошение адресовано губернатору региона Виктору Томенко, Минкульту и Минздраву РФ, а на утро 17 июня ее подписали уже 110 человек.
Как отметил создатель петиции, для многих арендаторов и работников парка это единственный источник дохода, который жестко ограничен временем года. Причем в текущем году половина сезона уже прошла.
"Нам нужно кормить свои семьи! Также у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес", – пишут в обращении.
Как заметили в петиции, парки находятся на открытом воздухе, а вероятность распространения инфекции на улице с учетом соблюдения дистанции минимальна. Кроме того, обратили внимание и на опыт других регионов – соседняя Кемеровская область с 8 июня разрешила работу аттракционов и детских развлекательных центров под открытым небом.
Комментарии
Парки каждый год нанимают сезонных работников на летние месяцы без официального трудоустройства. Бывает, и несовершеннолетних. Хозяева публикуют объявления на сайтах по поиску работы.
Смешно читать "Владельцы и сотрудники парков развлечений Алтайского края создали на петицию " Владельцы - да, конечно, сидят в бункере и просят открыть, чтобы перезаражать нанятых случайных людей и посетителей, такое мое мнение.
Не надо открывать!!!
10:56, да им абсолютно плевать на безопасность посетителей, я не знаю как их аттракционы проходят проверки, но будучи в здравом уме, на большинство из них я бы побоялся ребенка отправить.
парк развлечений ничего не производит. для экономики что он есть, что нет - все равно. хотя если считать, что у людей много денег и они не знают, куда их тратить, несомненно, надо срочно открывать аттракционы
@ Частный планетарий в Петербурге получил предостережение Роспотребнадзора после того, как в шутливой форме заявил, что считает себя храмом науки и готов открыться 5 июня вместе с религиозными храмами, для которых с этого дня было снято ограничение из-за COVID-19.@
Парк для прогулок - это одно. А аттракционы и продажа всякой всячины должны быть под запретом.
Парк для зверей депутатишка пробил открытие
А для людей не кому
17.06.2020 11:44
- гость -
Зоопарк и предназначен для посещения людьми. Что не так? Территория достаточно большая, скученности нет. Из самого парка "Лесная сказка" тоже никто людей не гонит, гуляют. Аттракционы же не могут обеспечить социальную дистанцию, к сожалению.
Открыть нужно парки и набережную. Еду пока запретить продавать.
17.06.2020 11:55
- гость -
социальная дистанция в общественном транспорте соблюдена?
а на рабочих местах? а в магазинах?