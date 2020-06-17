Алтайские парки создали петицию с требованием разрешить им работать

Владельцы и сотрудники парков развлечений Алтайского края создали на Change.org петицию с просьбой снять ограничения на работу. Прошение адресовано губернатору региона Виктору Томенко, Минкульту и Минздраву РФ, а на утро 17 июня ее подписали уже 110 человек.

Как отметил создатель петиции, для многих арендаторов и работников парка это единственный источник дохода, который жестко ограничен временем года. Причем в текущем году половина сезона уже прошла.

"Нам нужно кормить свои семьи! Также у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес", – пишут в обращении.

Как заметили в петиции, парки находятся на открытом воздухе, а вероятность распространения инфекции на улице с учетом соблюдения дистанции минимальна. Кроме того, обратили внимание и на опыт других регионов – соседняя Кемеровская область с 8 июня разрешила работу аттракционов и детских развлекательных центров под открытым небом.