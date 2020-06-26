В Алтайском крае разрешили работу летних веранд в кафе и ресторанах

Фото: официальный сайт Алтайского края
В Алтайском крае уже с сегодняшнего вечера, 26 июня, могут открыться летние веранды кафе и ресторанов. Такое изменение в "ковидный" указ внес губернатор Виктор Томенко. Документ опубликован на официальном сайте региона.
При этом общепит обязан соблюдать ряд правил. В частности, столы должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, персонал должен быть в масках и перчатках, влажная уборка – не реже чем раз в 3-4 часа. По-прежнему запрещены массовые мероприятия (свадьбы, поминки и т.д.)
Кроме того, с 27 июня разрешено работать турбазам Алтайского края. В прежней редакции указа запрет длился до 2 июля.
Как уже сообщал amic.ru, ранее представители заведений общепита региона создали петицию с требованием позволить им работать. Авторы обращения к Виктору Томенко отметили, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат.
По последним данным, в Алтайском крае коронавирусом заразились 3676 человек. Выздоровели 2580 человек. 63 инфицированных скончались.
Комментарии
Томенко жжёт из изолятора!
Осталось найти эти веранды )) . Их в помине нет
Да губер молоток, хоть кто то еще вздохнет свободно и начнет работу. И нам есть куда сходить. А веранды, уличные кафе у нас есть, а сейчас еще добавятся, вот увидите))
26.06.2020 17:44
- гость -
Окна "вынесут"-вот вам и веранда.
Я согласна, что это лучше, чем все люди едят грязными руками на вынос . Намного гигиеничнее все де иметь возможность помыть руки. Да и мусора от одноразовой посуды много
А где самоличная подпись губернатора? Это фэйк!
У гостиницы Сибирь уже работают
Главное,чтобы через пару недель госпитали справились с "верандниками."
А почему банкетниичать и поминать с рассадкой в 1,5 метра на веранде запрещено?
так и аппаратов ивл не хватит на всех, в предыдущей новости - число тяжелых больных за неделю увеличилось в два раза