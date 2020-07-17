Еще у одного подростка заподозрили бубонную чуму

Очередной случай подозрения на бубонную чуму зафиксировали на западе Монголии, сообщает РИА "Новости". С признаками смертельно опасного заболевания госпитализировали 16-летнего подростка.
Инцидент произошел в провинции Говь-Алтай. У пациента фиксируют высокую температуру. Незадолго до этого он съел мясо сурка.
Ранее amic.ru писал, что жителям Республики Алтай запретили охотиться на сурков. Данная мера призвана защитить население от распространения чумы, очаг которой выявлен на приграничной территории Монголии.
В монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. Пятого июля бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму госпитализировали на западе Монголии у границы с Россией и Китаем. 15-летнего жителя региона Баян-Улгий доставили в медучреждение после того, как он съел мясо сурка.
Всемирная организация здравоохранения сочла случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными. Представитель ВОЗ отметила, что они следят за развитием ситуации.
Комментарии
за новым мостом вдоль трассы на обочине в этом году очень много сусликов
за новым мостом вдоль трассы на обочине в этом году очень много сусликов
Монгольских мальчиков пригласить!
17.07.2020 08:56
Гы
Суслик,по сравнению с сурком,как перепёлка против бройлера-ни мяса,ни жира.