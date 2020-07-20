Заключенные рубцовской колонии начали делать церковные свечи

В православном храме Святого великомученика Виктора исправительной колонии № 9 осужденные начали изготавливать церковные свечи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
Отмечается, что для этого Рубцовская епархия предоставила колонии воск и кассеты для производства свечей.
"Процесс изготовления церковных свечей достаточно прост. На специальные рамы-кассеты наматывается нить фитиля. Затем конструкцию опускают в расплавленный воск. Через несколько секунд ее вынимают, дают высохнуть и вновь проделывают эту операцию. Процесс повторяется до тех пор, пока воск не заполнит всю рамку, а свеча не приобретет необходимую толщину. Для обычных, тонких, свечей достаточно будет пяти обмакиваний, для свечей большей толщины – не менее сорока", – рассказали в ведомстве.
За месяц в мастерской исправительного учреждения делают до 100 свечей, которые затем используют для собственных нужд храма колонии.
Как отметил руководитель отдела по тюремному служению Рубцовской епархии иерей Василий Лебедев, благодаря работе на свечном производстве осужденные становятся правопослушными, а также меняют жизненные ориентиры и ценности.
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три свечи в день, конвеер , однако