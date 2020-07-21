Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю проверит сообщения региональных СМИ о вырубке леса в районе улицы Кутузова в Барнауле. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива. Предполагается, что это стало возможным из-за превышения полномочий городскими чиновниками.
"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц администрации краевого центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Комментарии
Когда нажрутся
Прокуратура отреагировали? не может быть!!! это фантастика
Говорят какой то мент высокопоставленный среди строящихся
Прокуратура отреагировала. Ну как не порадеть за родного человечка. Всё на том же и останется .Прочитали , по говорили и на этом ...
Лично я считаю, что прокуратуры и СК совершенно бесполезные структуры пожирающие народные деньги. Толку от их работы нет. Они что хотят, то считают законным, а что хотят нет. Например, они считают законным огородить озеро "Пионерское" и собирать с людей деньги.
1122 Полное согласие. Полный капец.
Франка пора к посадкам готовить
Наживается франк русской земелькой
Ну посадите этого будут другие поднимать целину ? С чего бы предыдущий ушёл сам с должности?
все схвачено - за все заплачено
в Горном строят парк аттракционов, вырубили пол горы через суд доказали что это санитарная рубка полезна для леса откат 14 лямов и все довольны
Прокуратура только поднимет шумиху и все. Что по этому поводу говорят сами-то многодетные?
Подавать надо как минимум в генеральную прокуратуру. Местная живет с ними хорошо.
Марию Прусакову нужно подключить к этому вопросу.
в Горном строят парк аттракционов
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Где там строят? На Ае уже построили?
Подавать надо как минимум в генеральную прокуратуру.
Люди делятся на два типа. К примеру, два человека видят мусор в лесу. Первый звонит друзьям, берут лопаты, грабли и вывозят мусор. Второй же десятилетиями пишет письма главе района, мэру, губернатору, президенту, во всякие ск и прокуратуры и создаёт гору мусора бумаг-отписок.
Отписки, приписки.. Болтовня и бумаги.
21.07.2020 12:13
- гость -
А куда подевался третий тип, который этот мусор навалил?
А мусор валят инопланетяне, они специально для этого прилетают
А куда подевался третий тип
и четвертый, который осуществляет уборку, и пятый, который мусор вывозит...
На Ае уже построили?
достраивают, не рекомендую "рогатку" или катапульта по регламенту основание должно быть 2 метра, залили один и получили все разрешения