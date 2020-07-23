ЦИК спросил мнение россиян о многодневном голосовании и удалил опрос

ЦИК России на своей странице в Twitter опубликовал опрос о многодневном голосовании. В Центризбиркоме захотели узнать, одобряют ли граждане такой формат процедуры.
Результаты опроса, вероятно, оказались для ЦИК неутешительными: 93% из 1100 ответивших проголосовали против. После этого публикацию попросту удалили со страницы. При этом голосование среди подписчиков ЦИК в соцсети "ВКонтакте" продолжается.
Пока в Центризбиркоме никак не прокомментировали исчезновение опроса.
Напомним, что впервые плебисцит разделили на несколько дней во время голосования по поправкам в Конституцию. Позднее инициатива о многодневном голосовании была внесена в Госдуму и принята. Теперь ЦИК может продлевать сроки голосования, если есть такая необходимость.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосования по поправкам в Конституцию "на пеньках и в тележках" не было. Соцсети, в свою очередь, многочисленными фотографиями показали, что оно все-таки было.
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