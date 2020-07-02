В ЦИК заявили, что голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было

Голосования по поправкам к Конституции "на пеньках или в багажниках" не было, а соответствующие фото и видео сделали специально, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
"У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть", — сказала Памфилова.
Ранее Элла Памфилова объяснила "протестное" голосование в Республике Коми технической ошибкой. Она отметила, что "люди уставшие были, линейка соскользнула".
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