Виктору Томенко представили план празднования 80-летия Валерия Золотухина

В 2021 году в селе Быстрый Исток пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения народного артиста России Валерия Золотухина, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
План празднований представили губернатору Виктору Томенко во время рабочей поездки в Бийск, Бийский и Быстроистокский районы. В марте на малой родине знаменитого актера пройдет фестиваль театральных студий "Здесь край моих отцов", а в день рождения Золотухина начнется фестиваль актерской песни "Вера. Надежда. Любовь".
Кроме того, уже подготовлены материалы для издания фотоальбома "Валерий Золотухин – во благо Алтая", в котором найдет отражение общественная, культурная и просветительская деятельность актера.
На 80-летие в Алтайский край приедут российские актеры, жизнь и творчество которых связано с Золотухиным. Вениамин Смехов готовится привезти с собой небольшую группу актеров, а заслуженный артист России Валерий Черняев вместе с супругой планирует провести творческие встречи в Барнауле и Быстром Истоке.
Также в ходе поездки губернатору представили обновленный Дом культуры и проект развития Мемориального музея Валерия Золотухина. Кроме того, глава региона обсудил и план модернизации сцены на горе Пикет.
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