В Барнауле выросла популярность мотоциклов

За последние пять лет популярность мотоциклов в Барнауле выросла на 36%, сообщает автомобильный портал "Дром.ру" со ссылкой на исследование 180 тысяч объявлений мототехники по всей России с 2015 года по первое полугодие 2020-го.
В среднем по стране за этот период востребованность байков увеличилась на 34%, а в сравнении с прошлым годом – на 22,5%. При этом средний возраст российского парка мотоциклов составил 14 лет, половина мототехники на "Дроме" старше 13 лет, четверть – младше пяти лет, а еще 10% – мотоциклы, выпущенные в нынешнем году.
В Барнауле же иные показатели. Средний возраст мотоцикла в городе – 10 лет, 58% байков младше пяти лет, а 47% из них – младше года.
Отмечается, что покупатели на "Дроме" активнее всего ищут мотоциклы в апреле и мае. Наиболее востребованы легкие мотоциклы для бездорожья, а в последнее время люди стали больше интересоваться электробайками для езды по городу.
"Мешает распространению мотоциклов у нас в стране, как мне кажется, их стигматизация как опасного средства передвижения. Хотя по статистике, с 2005 по 2017 год количество ДТП с их участием уменьшилось более чем в 2,5 раза. Кроме того, в некоторых регионах страны есть проблемы со сдачей экзамена в ГИБДД на категорию "А". Испытания проводят реже, чем для автомобилистов, и если человек не сдал с первого раза, то второй попытки приходится долго ждать", – сообщила аналитик "Дрома" Елена Семисотова.
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каждый год в начале сезона увеличивается, а в конце резко уменьшается.