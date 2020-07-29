Больше 100 сотрудников алтайского МЧС стали донорами крови

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю приняли участие в акции по сдаче крови. Мероприятие они приурочили к 30-летнему юбилею создания ведомства.
"В Алтайском крае организованные мероприятия по сдаче крови среди специалистов МЧС проходят несколько раз в год, с каждым разом желающих становится все больше. Сегодня донорами стали более 100 сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – отметили в пресс-службе ведомства.
В МЧС рассказали, что в условиях пандемии алтайские медики обращают внимание на очень высокую потребность в донорской крови. Спасатели уверили, что уже скоро мобильный комплекс по сдаче крови снова можно будет увидеть у здания главка.
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