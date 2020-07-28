Спортсмена арестовали после смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

38-летнего барнаульца, ставшего участником смертельной драки на Старом базаре, взяли под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Соответствующее решение принял суд по ходатайству следователей.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений города Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью", — уточнили в Следственном комитете.
По словам жены погибшего в потасовке человека, речь идет о бывшем боксере Михаиле Старцеве. На кадрах видео с места происшествия видно, что человек попытался разнять дерущихся, но получил удар по голове, после которого уже не поднялся. Вскоре он умер.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. В частности, им предстоит установить мотивы участников драки.
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