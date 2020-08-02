Директора турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, задержали

Директора алтайской турбазы "Глобус", в номере которой погибла семья руководителя одного из отделов регионального управления печати Иосифа Кременских, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
59-летнего владельца туристической базы подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшим смерть двух или более лиц. Генераторы, от выхлопов которых, предположительно, задохнулись Кременских, директор поставил в подсобку лично. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, что изначально по факту гибели четырех человек следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Опрошенный журналистами криминолог заключил, что обстоятельства гибели отдыхающих свидетельствует об отравлении угарным газом.
Позднее следствие озвучило выводы о причинах смерти семьи Кременских. В день, когда отдыхающие заселились, на турбазе из-за ливня отключился свет. Чтобы обеспечить базу электричеством, в подсобку под номером алтайского чиновника поставили дизельные генераторы и открыли дверь.
Прощание с семьей Кременских планируют провести в понедельник в ритуальном зале крематория краевой столицы.
Комментарии
Жесть, вообще. По банальной тупости, семью укокошить? Царствие им небесное!
Пиздёшь ,от дизельных паров ни кто не умирает.Максимум рвота от очень большой концентрации.Это Вам любой шофёр дизельной техники. Скажет.
Здесь другое......Если бензин то ДА
Интересно, кто поставил генератор без задней мысли и открыл дверь? Директор? Или безмозглые работники?
а почему не УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
Вот почему я не езжу в горный алтай
10-58., в статье написано, что генераторы поставил в подсобку директор ЛИЧНО!!!
А что же он гражданина начальничка в такой номер стрёмный поселил?
Вас забыл спросить, как гостей расселять
вот и отдыхай на Родине, мало вероятно что такая шняга произошла , где нибудь на Пальма де Майорка
Дизель воздуха употребляет больше , чем бензиновый. Угарного газа в его выхлопе больше, знатоку выхлопов! Дизель генератор ставится только на улице, либо со спец вентиляцией!
Очень странная версия.
Уснуть под шум дизелей было бы весьма проблематично.
И наряду с угарным газом они дымят сгоревшей солярой с вполне определённым запахом, что тоже никак не способствовало бы крепкому сну.
Вот жизнь... никогда не знаешь, откуда прилетит. Ведь и до этого в этом домике жили туристы?..
А вы не рассматриваете вариант, что семья уснула до включения генераторов. Крепко спали, когда включили генераторы, моглы и не проснуться. Ну а дальше выхлопные газы, ещё более крепкий сон и смерть....