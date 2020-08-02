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Новости

Директора турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, задержали

, ИА "Амител"
Предпринимателя подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества
Фото: chelyabinsk.bezformata.com

Фото: chelyabinsk.bezformata.com

Директора алтайской турбазы "Глобус", в номере которой погибла семья руководителя одного из отделов регионального управления печати Иосифа Кременских, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

59-летнего владельца туристической базы подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшим смерть двух или более лиц. Генераторы, от выхлопов которых, предположительно, задохнулись Кременских, директор поставил в подсобку лично. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что изначально по факту гибели четырех человек следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Опрошенный журналистами криминолог заключил, что обстоятельства гибели отдыхающих свидетельствует об отравлении угарным газом.

Позднее следствие озвучило выводы о причинах смерти семьи Кременских. В день, когда отдыхающие заселились, на турбазе из-за ливня отключился свет. Чтобы обеспечить базу электричеством, в подсобку под номером алтайского чиновника поставили дизельные генераторы и открыли дверь.

Прощание с семьей Кременских планируют провести в понедельник в ритуальном зале крематория краевой столицы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.08.2020 10:50
Я

Жесть, вообще. По банальной тупости, семью укокошить? Царствие им небесное!

2.08.2020 10:53
acdc

Пиздёшь ,от дизельных паров ни кто не умирает.Максимум рвота от очень большой концентрации.Это Вам любой шофёр дизельной техники. Скажет.
Здесь другое......Если бензин то ДА

2.08.2020 10:58
- гость -

Интересно, кто поставил генератор без задней мысли и открыл дверь? Директор? Или безмозглые работники?

2.08.2020 11:08
- гость -

а почему не УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

2.08.2020 11:32
- гость -

Вот почему я не езжу в горный алтай

2.08.2020 11:42
- гость -

10-58., в статье написано, что генераторы поставил в подсобку директор ЛИЧНО!!!

2.08.2020 11:43
- гость -

А что же он гражданина начальничка в такой номер стрёмный поселил?

2.08.2020 11:44
- гость -

Вас забыл спросить, как гостей расселять

2.08.2020 12:10
- гость -

вот и отдыхай на Родине, мало вероятно что такая шняга произошла , где нибудь на Пальма де Майорка

2.08.2020 12:29
Гость

Дизель воздуха употребляет больше , чем бензиновый. Угарного газа в его выхлопе больше, знатоку выхлопов! Дизель генератор ставится только на улице, либо со спец вентиляцией!

2.08.2020 12:45
Правда

Очень странная версия.
Уснуть под шум дизелей было бы весьма проблематично.
И наряду с угарным газом они дымят сгоревшей солярой с вполне определённым запахом, что тоже никак не способствовало бы крепкому сну.

2.08.2020 12:46
- гость -

Вот жизнь... никогда не знаешь, откуда прилетит. Ведь и до этого в этом домике жили туристы?..

2.08.2020 12:50
- гость -

А вы не рассматриваете вариант, что семья уснула до включения генераторов. Крепко спали, когда включили генераторы, моглы и не проснуться. Ну а дальше выхлопные газы, ещё более крепкий сон и смерть....

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