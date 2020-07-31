СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел на алтайской турбазе

Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения четырех тел в одном из домиков на алтайской турбазе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия", — сообщили в СК.
Предварительно установлено, что семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, приехала на базу из Барнаула 26 июля 2020 года. Следователи устанавливают причины смерти людей.
Ранее amic.ru писал о том, что тела четырех человек были обнаружены в домике на территории турбазы в районе озера Ая. Несколько дней из номера никто не выходил, а когда сотрудники базы постучались в дверь — им не открыли. Предполагается, что скончаться люди могли еще 27 июля.
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