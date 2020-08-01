Криминолог выдвинул версию о гибели семьи алтайского чиновника

Версию о том, как умерли начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ в региональном управлении печати и массовых коммуникаций Иосиф Кременских и его семья, выдвинул адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска Игорь Маркелов.
Он рассказал "Комсомольской правде", что в его практике уже встречались случаи, когда целые семьи обнаруживали мертвыми без каких-либо внешних признаков насильственной смерти. По его словам, такое происходит при отравлении угарным газом.
"Возможно, в каком-то месте протерлась газовая трубка, появилась небольшая незаметная трещина, – уточнил Маркелов. – Тем более раз не было обнаружено следов насильственной смерти, такая версия наиболее вероятна".
Издание уточняет, что подобной версии придерживаются и постояльцы турбазы. Они утверждают, что под домом, который заняла семья Кременских, расположена кочегарка. И примерно в это время как раз отключали электроэнергию, в связи с чем запустили генератор, уточняет СМИ.
С этим сходится и приоритетная версия следствия. Следователи полагают, что семья Кременских погибла от отравления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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