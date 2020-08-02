Следователи узнали, как умерла семья Кременских в Алтайском крае

Следователи озвучили выводы о причинах гибели начальника одного из отделов регионального управления печати Иосифа Кременских и его семьи, в том числе двоих детей. Как сообщает telegram-канал Life shot, смерть наступила в результате отравления выхлопами от дизельного генератора.
"В день, когда Кременских заселились, на турбазе из-за ливня отключился свет. Чтобы обеспечить гостиницу электричеством, в подсобку, находящуюся прямо под номером Кременских, поставили дизельные генераторы и открыли дверь — для вентиляции. Комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами", — гласит текст поста.
По информации канала, правоохранители решают вопрос об аресте директора туристической базы.
Ранее amic.ru писал, что по факту гибели четырех человек следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Опрошенный журналистами криминолог заключил, что обстоятельства гибели отдыхающих свидетельствует об отравлении угарным газом.
Тела Кременских обнаружили только 31 июля, в то время как их смерть наступила, по расчетам экспертов, в ночь на 27 июля. Глава семейства, его супруга и дочь лежали на кроватях, а сын – рядом с дверью.
Прощание с семьей Кременских планируют провести в понедельник в ритуальном зале крематория краевой столицы. В школе, где супруги преподавали, собирают средства на их похороны.
Комментарии
Сколько классов образования у этого "директора"? 3 класса церковно-приходской школы? Он бы ещё эти генераторы в номер поставил.
11 классов и ЕГЭ
Слов нет...
Дизельные выхлопы не приводят к мгновенной смерти.