Алтайские турбазы проверяют после пожара и гибели семьи туристов

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Спасатели проводят рейды по объектам туризма в Алтайском крае, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Один из них прошел на "Бирюзовой Катуни".
"В ходе рейда по территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь" были посещены все объекты туризма, всего их 15, – уточнили в ведомстве. – Представителям баз отдыха вручены предостережения о недопущении нарушений требований пожарной безопасности при размещении людей. Также проведены беседы-инструктажи с охватом около 80 человек, это собственники и персонал".
В региональном управлении МЧС уточнили, что работа по обеспечению безопасного отдыха туристов не ограничивается информированием и проверками.
Так, на территории "Бирюзовой Катуни" поставили временный пожарный пост. На нем круглосуточно несут дежурство спасатели. Это позволит максимально быстро среагировать на возможное возгорание, минимизировав ущерб и избежав жертв.
Напомним, 31 июля amic.ru сообщал о пожаре на базе отдыха, расположенной на Айском тракте в Алтайском районе. Загорелся гостевой дом.
25 человек успешно эвакуировались, но двое получили ожоги и были госпитализированы. Накануне гости из Новосибирской области рассказали, что им пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы спастись.
В тот же день стало известно о гибели семьи из четырех человек на другой туристической базе. По предварительным данным, они умерли в своем номере от отравления угарным газом. Тела погибших обнаружили только на четвертый день с момента смерти.
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