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Семье пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы выжить при пожаре на алтайской турбазе

, ИА "Амител"
Новосибирцам повезло и обошлось без травм
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Семье из Новосибирска пришлось выпрыгивать из окна третьего этажа, чтобы спастись во время пожара на алтайской турбазе. Об этом сообщает НГС.

"Мы снимали номер на самом верхнем этаже, на третьем (мансардном). Проснулась в час ночи от запаха, на балконе дым, разбудила мужа, побежала за сыном. Прыгали на одеяла с третьего этажа, еле спаслись. Через секунды загорелась часть номера, где мы жили. Никто не будил, пожарной сигнализации не было, огнетушителей не было. Мы живы, но соседи по этажу, двое, в больнице с тяжелыми травмами. Я считаю, что должны проверить все базы отдыха на предмет готовности к пожарам", — рассказала изданию женщина. 

В номере она проживала вместе с мужем и девятилетнем ребенком. Мальчик после прыжка упал в обморок. 

Напомним, что возгорание в гостевом доме на алтайской турбазе произошло на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края.  Из здания успешно эвакуировали 25 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.08.2020 18:32
- гость -

В деревянном домике при стоимости 2,5 тр в сутки огнетушитель должны быть. Кто даёт разрешение на эксплуатацию этих баз. Когда гос службы будут работать, а не зарабатывать.

2.08.2020 18:34
- гость -

Покупайте наших слонов. ...

2.08.2020 18:39
гость

Сейчас инициируют проверки, разберут огнетушители, как было после кемеровской "зимней вишни". Отдыхали в июле в Горном, номер на втором этаже, по-моему сигнализации не было, огнетушителя не было точно.

2.08.2020 19:10
гость

должны проверить все базы отдыха на предмет готовности к пожарам

инспекторам нельзя кошмарить бизнес

2.08.2020 19:36
Сергей

Отдыхали на этой базе в июне. Как раз в этом доме номер 1. Была пожарная сигнализация. Мы курили на балконе она как заорет. Видимо ветром задуло. Через минуту прибежал парень с огнетушителем.

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