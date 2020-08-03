Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

В конце июля жителей Алтайского края потрясла загадочная гибель семьи начальника отдела регионального управления печати Иосифа Кременских на туристической базе "Глобус" на озере Ая. В закрытом изнутри домике обнаружены были тела чиновника, его супруги и двоих детей. Криминалисты рассматривали несколько версий происшествия и нашли много странностей. Что известно о трагедии к настоящему моменту, почему следователи рассматривали версию ритуального убийства, а сотрудники базы не замечали пропажу постояльцев, разбирался amic.ru.
Когда Кременских приехали на турбазу и что случилось с ними дальше?
Следователи поминутно восстановили последние часы жизни семьи. Кременских приехали на турбазу на рейсовом автобусе утром 26 июля и заселились в четырехместный номер, который уже снимали два года назад. Через несколько часов глава семейства – Иосиф – вышел прогуляться по территории базы. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако во сколько он вернулся, и через какой вход, неизвестно. Этот момент не попал в объектив камеры. Больше никто из соседей и персонала базы не видел никого из семьи Кременских. Также известно, что днем 26 июля Иосиф отвечал на телефонные звонки коллег, а уже вечером перестал выходить на связь. Его сын и жена в последний раз выходили в социальные сети также днем 26 июля, а потом пропали.
Как и кто обнаружил тела погибших?
31 июля в полдень Кременские должны были освободить номер. Уборщица пришла навести порядок перед размещением новых постояльцев. Дверь оказалась заперта, а с обратной стороны в замок был вставлен ключ. Женщина постучалась, но ей никто не открыл. Она пыталась дозвониться до Оксаны Кременских, но телефон был недоступен. Тогда уборщица позвала на помощь сотрудника базы, который и выбил замок. Внутри номера они увидели страшную картину: Иосиф Кременских, его супруга и 10-летняя дочь лежали мертвые на своих кроватях. На полу между кроватями, недалеко от входной двери, лежал их 16-летний сын.
Отметим, что постояльцы из соседних номеров на протяжении нескольких дней чувствовали неприятных запах из номера Кременских. Сначала пытались избавиться от него с помощью освежителя воздуха, потом пожаловались в администрацию "Глобуса", но там сочли, что проблема в канализации. Представители турбазы пообещали постояльцам, что почистят трубы. Но оказалось, что канализация ни при чем.
Когда семья погибла и почему решили, что это было ритуальное убийство?
Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. Сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.В первые часы криминалисты выдвинули несколько версий случившегося. В первую очередь рассматривали версию ритуального убийства: В пользу этого говорило, что Иосиф Кременских и его супруга лежали на кроватях обнаженные. Однако никаких следов насильственных действий или других улик на телах не обнаружили. Также оказалось, что никто посторонний не мог войти или выйти из номера. Все окна и двери были закрыты изнутри.
Тогда приоритетной стала версия "отравление". Следователи проверили продукты, которые могли принимать погибшие. На экспертизу отправили все личные вещи погибших. Однако никаких следов яда или других опасных веществ тоже не обнаружили. В ходе обыска в комнате нашли пластиковую бутылку с водой. Ее также взяли на исследование. Проверили даже воздух в номере.
Но все-таки, почему погибли сразу все четверо?
Официальная (и приоритетная на данный момент) версия причины смерти целой семьи в закрытом номере появилась у следователей на третий день после обнаружения тел. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от дизельного генератора. 26 июля, в день, когда Кременских приехали на Аю, пошел сильный ливень и на турбазе погас свет. Чтобы обеспечить гостиницу электричеством, в подсобку, находящуюся прямо под номером постояльцев, поставили дизельные генераторы и открыли дверь – для вентиляции. Комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами. По предварительной версии, вся семья просто задохнулась.
Кто виноват в трагедии?
Официальное обвинение пока еще никому не предъявлено. Но на данный момент по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор турбазы "Глобус" Виктор Королев. Генераторы, от выхлопов которых, предположительно, задохнулись Кременские, были установлены по его распоряжению. Королева подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшим смерть двух и более человек. Максимальное наказание, которое ему может грозить, — до 10 лет тюрьмы. Криминалисты продолжают проводить необходимые экспертизы, которые помогут установить причины трагедии. Сейчас весь корпус турбазы, где жила семья, опечатали и расселили, некоторым постояльцам вернули деньги.
Что известно о погибших?
Иосиф Кременских несколько лет работал в школе № 125 г Барнаула учителем информатики, был одним из основателей школьной команды КВН "Театр Абсурда". В последние годы Иосиф работал в управлении по печати, где возглавлял отдел по взаимодействию с муниципальными СМИ. Коллеги характеризуют Иосифа, как ответственно и ценного сотрудника. Начальник управления Евгений Нечепуренко выразил соболезнования семье погибших и доложил о произошедшем губернатору Виктору Томенко, который взял ход расследования на личный контроль.
Супруга Иосифа – Оксана – была руководителем танцевального коллектива "Рондо". Несколько лет назад ансамбль получил статус образцового.
Вместе с ними погибли 16-летний сын и 12-летняя дочь. В барнаульской школе № 125, узнав о смерти своего бывшего учителя, организовали сбор помощи на похороны семьи.
Прощание с семьёй проходит в понедельник, 3 августа, в ритуальном зале барнаульского крематория.
Комментарии
Трагедия
Соболезную родным и близким
От выхлопных дизельного топлива не погибают.Только от выхлопных бензина.
Вопросы есть , конечно. Если в доме они нечевали не одни. почему другие не почувствовали запаха? Тот, кто включал генератор, должен же был прийти , чтобы его выключить, почему он не почувствовал запаха? Если включили генератор, значит, скорей всего, не первый раз гас свет, раньше почему ничего не происходило? Возможно, трагичное стечение обстоятельств, так чаще всего и бывает.
путевка в небо выдается очень быстро...
соболезнования...
А раньше на этой турбазе при отключении электричества, использовали дизельные генераторы, и где их устанавливали? Ведь наверняка эта ситуация с отсутствием света была не в первый раз, и дизели запускали, а почему тогда не погибли постояльцы турбазы?
Странная смерть, еще более странно наличие обнаженных тел отца семейства и дочери, допустим, что моральные принципы у всех разные, но чтобы взрослый отец, педагог (!)обнажал свои половые органы при малолетней девочке, это вообще надо быть беспринципным или со склонностью к извращению.
Вроде бы писали, что в номере есть камин, через трубу каминную можно было в комнату попасть?
Может, кто-то таким способом мог отомстить, людей беспринципных, которые пойдут на такой способ устранения, наверняка можно найти и можно купить за деньги.
Директора базы колите.
Главная опасность для жизни от дизельного выхлопа исходит не от каких-либо второстепенных компонентов, а исключительно от совместных эффектов угарного газа и недостатка кислорода.
наличие обнаженных тел отца семейства и дочери,
Внимательно читайте,
Иосиф Кременских и его супруга лежали на кроватях обнаженные.
Имели право, люди не старые, возможно сын пытался разбудить, сдернул одеяло,не разбудил, хотел выйти, не успел. Страшно подумать, была семья - все сразу.
Большинство вопросов отпадёт, если следствие не поленится и проведёт следственный эксперимент с включением дизелей и контролем воздуха в номере.
Это сейчас так пишут, что супруга была обнажена, а в первых новостях писали про полностью обнаженные тела отца семейства и дочь, супруга была накрыта одеялом, а на мальчике были плавки.
3.08.2020 11:53
Гость
через трубу каминную можно было в комнату попасть?
А что не через канализационную? С вашими фантазиями детективы бы писать.
Как же у нас любят заговоры,интрижки и все такое. Не ищите черную кошку в темной комнате тем более ее там нет. Стечение обстоятельств. Может ветер дул куда не надо, может щели были в доме, номер и наполнился угарным газом. Конечно выхлоп от дизель генератора надо было выводить на улицу. К меня товарищ в гараже завел машину и не заметил как уснул утром уже не проснулся.
Имели право, люди не старые,
А старые не имеют право лежать в постели обнажёнными? Может они так всю жизнь спят?