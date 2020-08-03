СК выявил значительные нарушения на алтайской турбазе, где погибла семья Кременских

На турбазе "Глобус", где погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских, выявили множество нарушений противопожарной безопасности во всех помещениях, пишет пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Кроме того, специалисты Ростехнадзора проверили подключение объекта к энергосетям общего пользования. Они также обнаружили нарушения безопасности.
Отметим, что сейчас турбаза закрыта, а объект взяли под охрану. Владельца Виктора Королева увезли в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за оказание услуг ненадлежащего качества.
Как уже писал amic.ru, 31 июля сотрудники "Глобуса" обнаружили в номере тела четырех постояльцев: мужчины, женщины и двоих детей 10-ти и 16-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.
По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора, который работал в подсобке, находящейся под номером семьи Кременских. Позже хозяина базы задержали и возбудили против него уголовное дело.
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