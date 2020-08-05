Карта перекрытых дорог в Барнауле в августе. Где идет ремонт и как его объехать?

Лето для барнаульских водителей выдалось то еще. Мало того, что в городе перекрыли важные магистрали – Попова и шоссе Ленточный бор, – так к тому же временно приостановлено движение еще на нескольких небольших, но оживленных дорожных участках из-за ремонта теплосетей. Еще два участка собираются полностью закрыть для движения с 7 августа. Речь идет об улицах Анатолия и Георгиева. Причина – замена тепловых сетей. Автомобилисты уже жалуются на загруженность дорог и неожиданные "сюрпризы" в виде перекрытий. Чтобы вам не столкнуться с таким "сюрпризом", редакция amic.ru подготовила интерактивную карту, где отметила все перекрытые участки и указала схемы объезда.
Что и зачем перекрыли?
Участок шоссе Ленточный бор
- Место перекрытия: от Южного тракта и до моста через Барнаулку.
- Срок: закрыли 13 июля, а когда откроют движение, неизвестно.
- Причина: участок 4,5 км расширяют до четырех полос. Трассу закрыли для движения, но только наполовину: полосу на выезд оставили открытой. Поэтому проехать в сторону Южного тракта можно будет по прежнему маршруту. А вот въехать в город по Змеиногорскому тракту во время ремонта получится только через проспект Красноармейский.
Улица Попова
- Место перекрытия: от улицы Трактовой до здания № 248в по улице Попова, а также движение ограничено по нечетной стороне от проезда Делового до улицы Власихинской.
- Срок: движение перекрыли с 6 июля по 10 августа 2020 (ранее было до 6 августа).
- Причина: запланированы масштабные работы: переустроить сети водоснабжения и водоотведения, построить ливневую канализацию, заменить асфальт, реконструировать путепровод, обустроить заездные карманы для общественного транспорта и тротуары.
Проезд по улице Пролетарской
- Место: на участке от дома № 231 до дома № 233.
- Срок: с 3 по 31 августа 2020.
- Причина: движение приостановили по всей ширине проезжей части, чтобы проложить сеть водопровода.
Участок на улице Власихинской
- Место: на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта.
- Срок: с 4 до 25 августа 2020 перекроют по четной стороне, а с 25 августа по 15 сентября 2020 – по нечетной.
- Причина: из-за ремонта теплосети длиной 400 метров.
По улицам Георгиева и Анатолия
- Место: на улице Георгиева в районе дома № 51/1, на улице Анатолия – у дома № 87.
- Срок: с утра 7 августа по вечер 10 августа 2020.
- Причина: здесь будут ремонтировать участки теплосети.
Комментарии
когда уже сделают дорогу на шевчнко от ядринцева до челюскинцев, а то центр города, но дорог нет. Также на Революционном переулке, вечно лужа стоит на молодежной - ядринцева.
Дорогу будут делать в центре города с Шевченко до Ядринцева вопрос
Там ливневку делать надо
Власихинская-павлик движение совсем перекрыто или ограничено?
Срок: движение перекрыли с 6 июля по 10 августа 2020 (ранее было до 6 августа).
даже не объявили.....просто перенесли? народ массово ждет и готовится завтра уже ехать а тут опа...сюрпрайс.