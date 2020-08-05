На двух улицах Барнаула временно перекроют движение

С 7 августа в Барнауле временно перекроют движение для автотранспорта по участкам двух оживленных улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения будут действовать по улицам Георгиева (в районе дома № 51/1) и Анатолия (у дома № 87) с утра 7 по вечер 10 августа. Связано это с проведением ремонта на участках теплосети.
На время плановых работ в городе изменится движение ряда автобусных маршрутов. Посмотреть, как будет двигаться тот или иной автобус, можно на официальном сайте Барнаула.
В мэрии просят автомобилистов быть внимательными при объезде данного участка и, по возможности, заранее планировать маршруты объезда.
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