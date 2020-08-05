Среда, 5 Август, 10:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,38
€ 86,5
23°

861423 +0
Обь
223см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

На двух улицах Барнаула временно перекроют движение

, ИА "Амител"
Ограничения будут действовать на участках улиц Георгиева и Анатолия с 7 по 10 августа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 7 августа в Барнауле временно перекроют движение для автотранспорта по участкам двух оживленных улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать по улицам Георгиева (в районе дома № 51/1) и Анатолия (у дома № 87) с утра 7 по вечер 10 августа. Связано это с проведением ремонта на участках теплосети.

На время плановых работ в городе изменится движение ряда автобусных маршрутов. Посмотреть, как будет двигаться тот или иной автобус, можно на официальном сайте Барнаула.

В мэрии просят автомобилистов быть внимательными при объезде данного участка и, по возможности, заранее планировать маршруты объезда.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
10:06
Во взрыве в Бейруте нашли "российский след" 0
09:54
Алтайского бандита осудили в Новосибирске за два давних убийства 0
09:42
Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула 130 тысяч рублей 1
09:30
На двух улицах Барнаула временно перекроют движение 0
09:18
В Минфине предложили снизить траты на содержание Госдумы и Совфеда 3
09:06
За сутки в Республике Алтай выявили 18 новых случаев COVID-19 0
08:54
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 78 человек 1
08:42
Ущерб от паводка в одном из районов Горного Алтая оценили в 140 млн рублей 0
08:30
В Крыму семилетняя девочка спасла тонущего в бассейне мальчика 0
08:16
Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации от гриппа 0
08:02
Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой 4
07:52
"Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына 51
07:40
В Улан-Удэ купят более 40 автобусов с цитатами Владимира Путина 14
07:29
СМИ выяснили, какой мужчина отдыхает с Киркоровым в Греции 9
07:15
Сбор яблок в Барнауле: когда начинается и сколько стоит 3
07:03
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 1
06:48
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса 0
06:32
В огород под конвоем. Как живут и работают осужденные женской колонии на Алтае
Фоторепортаж Екатерины Смолихиной из колонии-поселения в Шипуново
06:17
Народные приметы 5 августа. Что нельзя делать на Трофима Бессонника 1
06:05
Жарко, сухо и пожароопасно. О погоде в Алтайском крае 5 августа 0
01:30
Мощный взрыв произошел в Бейруте. Пострадали здания в половине города 6
23:56
Такой день. Выпавшая из окна девочка и "прогулявший" собственный суд чиновник 0
23:34
Минфин перечислил регионам 100 млрд рублей господдержки 1
23:06
В Горном Алтае десантники отпраздновали День ВДВ без разрешения Роспотребнадзора 6
22:50
Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей 0
22:33
В Барнауле шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа 0
22:13
В Ростуризме оценили потери России от закрытия границ 0
21:44
Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента 3
21:31
СК обнародовал видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера 0
21:10
Подготовка к отопительному сезону в Барнауле закончится 1 сентября 0
20:51
Томенко поручил привлечь дополнительные деньги на развитие промышленности в регионе 1
20:30
Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств 2
20:14
Бийчанин ударил полицейского, чтобы прорваться на свадьбу в закрытый на карантин район 1
19:50
В пригородной части Барнаула горят сразу два частных дома 0
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 128 0
19:05
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на алтайской турбазе 0
18:55
Онищенко рассказал об опасности компьютерной томографии 1
18:29
Полицейский из Барнаула и его племянник задержали вора 2
18:07
Первые займы под 1% годовых выдали в Алтайском крае 1
17:57
Шойгу ввел спецнадбавки к зарплатам военнослужащих 3
17:43
В Алтайском крае осудят 20-летнего парня, который ради забавы сжег два дома 0
17:30
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию 18
17:18
Черногория открывает границы для туристов из России 0
17:06
Нет ясности. Алтайский думец обеспокоился бесплатным питанием для школьников 1
16:56
Жители Барнаула жалуются на коммунальные службы за разбитые окна своих машин 5
16:41
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции 5
16:29
Чебурашку ждут в Болгарии. На Алтае ищут партнера для экспорта русской игрушки 3
16:16
В Алтайском крае около 50 тысяч школьников получат выплаты на подготовку к школе 1
16:02
Уроженку Барнаула отправят на психиатрическую экспертизу после расчленения мужа-рэпера 4
15:50
Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.