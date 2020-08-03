Участок улицы в центре Барнаула перекрыли до конца месяца

С 3 по 31 августа в Барнауле перекрыли проезд по улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Движение приостановили по всей ширине проезжей части на участке от дома № 231 до дома № 233. Это необходимо для того, чтобы проложить сеть водопровода.
Представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту просят автомобилистов быть внимательными на этом участке и заранее искать пути объезда.
Ранее amic.ru писал о том, что 3 августа также перекроют некоторые трассы в Алтайском крае. Причиной для ограничения проезда станет движение военных колонн.
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