В Барнауле на полтора месяца перекроют один из самых оживленных перекрестков

Фото: пресс-служба СГК Барнаул
С 4 августа по 15 сентября на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта будет ограничено движение автотранспорта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе СГК Барнаул.
"С 4 по 25 августа работы будут проходить по четной стороне. А с 25 августа по 15 сентября — на нечётной", — говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной ограничений стал ремонт теплосети диаметром 100 мм и длиной 400 метров. При этом на подаче горячего водоснабжения барнаульцам это не скажется. Однако после проведения работ воду могут ненадолго отключить, чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию.
Напомним, что с 3 по 31 августа в Барнауле закрыто движение машин по улице Пролетарской на участке от дома № 231 до № 233. В это время городские коммунальные службы займутся строительством водопровода.
Комментарии
Может таки диаметром 1000 мм, а не 100 мм?
жесть....я такими темпами с лесного вообще скоро не выеду никуда. аккупировали.
Может это они так город обрыть решили плавно?