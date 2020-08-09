Ты узнаешь их из тысячи. Знаменитые дома Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru, yandex/maps
Незыблемо стоящие, как воины на страже, эти здания стали визитной карточкой города. Высотная архитектура – это то, что характеризует современный облик Барнаула. А те, благодаря кому они появились, отмечают в воскресенье, 9 августа, свой профессиональный праздник – День строителя. И когда как не сегодня вспомнить яркие примеры современных (ну почти) построек, которые получили прозвища и без которых уже сложно представить Барнаул.
Комментарии
Три богатыря... В народе прижилось другое название)))
Фото ужасные))
Хде наш Пентагон?