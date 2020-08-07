Дегтярев хочет вернуть полеты бизнес-классом для чиновников

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил желание вернуть возмещение расходов краевых чиновников на полеты бизнес-классом по рабочим вопросам.
На своей странице в Instagram он разместил видеообращение, в котором аргументировал, почему хочет вернуть графу расходов бюджета, которую отменил его предшественник Сергей Фургал.
"За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25, – констатировал Дегтярев. – В 15 государственных программ мы не попали, потому что или были плохо подготовлены документы или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело".
Он выразил уверенность, что краевые министры должны регулярно бывать в столице, чтобы встречаться федеральными чиновниками, "отстаивать интересы края, привлекать средства из федерального бюджета".
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
После назначения Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы отдельных граждан. Дегтярев добавил, что намерен заслужить доверие граждан своей работой, открытостью и общением. Хабаровчан он назвал добрыми и красивыми людьми, болеющими за свой край. Однако врио губернатора призвал не кричать под окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.
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