Воскресенье, 9 Август, 19:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,64
€ 87,17
28°

887536 +5189
Обь
197см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

"Как в раю". Сын Михаила Ефремова назвал "жемчужину" Алтая

, ИА "Амител"
Добираться до нее было нелегко, но оно того стоило
Никита Ефремов / Фото: instagram.com/efremovefremov

Никита Ефремов / Фото: instagram.com/efremovefremov

Пока артист Михаил Ефремов находился под домашним арестом, его сын Никита превосходно провел время, отдыхая в Горном Алтае. На своей странице в Instagram он рассказал, какое место считает настоящей жемчужиной региона.

По его словам, самые яркие впечатления остались после посещения Мультинских озер, особенно озера Кайгук, до которого добирались три часа на лошадях.

"На последнем отрезке уже сам взбираешься на водопад, а за ним открывается само озеро. И ... такие места не описать словами. Такие места даже фотографировать неловко, — написал Ефремов. — В таких местах просто стоишь и пытаешься съесть взглядом все вокруг, надышаться, отпечатать поглубже в память. Будто на несколько минут разрешили посмотреть как там, в раю".

Никита Ефремов обратил внимание на свое наблюдение: чтобы попасть в самые красивые места, необходимо "преодолеть страх, грязь и дискомфорт".

Все это им удалось пройти, и об этом туристы нисколько не пожалели. Озеро и водопад превзошли все их ожидания.

Сын знаменитого актера – не единственная знаменитость, которая посетила в этом году озеро. Как ранее сообщал на amic.ru, отдохнуть на горном озере приехала телеведущая Анна Грачевская, шоумэн Александр Гудков, артист Сергей Светлаков и ряд других известных деятелей культуры и шоу-бизнеса.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.08.2020 18:51
Евгений

Ну съездил и съездил

9.08.2020 19:06
Федя

Ну был и был. Что он человеком перестал быть раз знаменитость.

9.08.2020 19:42
дурик

Просто заграница закрыта..вот и едут

9.08.2020 19:46
- гость -

А батю поддержать в трудные минуты ?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
19:45
Хроника коронавируса Алтайского края. День 133 0
19:13
В Барнауле пожар в многоэтажке заблокировал мужчину на балконе 0
18:42
"Как в раю". Сын Михаила Ефремова назвал "жемчужину" Алтая 4
18:15
Штормовое предупреждение из-за жары продлили в Алтайском крае 0
17:40
Абитуренты из 16 стран поступают в Алтайский госуниверситет 2
17:11
Мост за 87 млн рублей построят в Алтайском крае 0
16:44
Еще 15 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
16:15
75 случаев укусов клещей зафиксировали в Алтайском крае за прошедшую неделю 2
15:43
В поселке под Барнаулом утонул мужчина 2
15:14
В России за сутки выявили 5189 новых случаев коронавируса 0
14:49
ПФЛ отменила матч "Динамо-Барнаул" – "Носта" из-за коронавируса 2
14:16
Онищенко оценил опасность от китайского вируса SFTS для России 0
13:46
Барнаулец спрыгнул со второго этажа, чтобы украсть автомобиль 0
13:13
Эвелина Бледанс призналась, что может прожить на тысячу рублей в месяц 13
12:40
В Алтайском крае выявили 92 новых случая заражения коронавирусом 13
12:28
В Алтайском крае подросток украл деньги у сироты 1
11:59
В России назвали самый малочисленный народ 3
11:29
Двоих туристов эвакуировали на вертолете после камнепада в Горном Алтае 6
10:55
Российских водителей предупредили о важных изменениях 6
10:26
Виктор Томенко поздравил алтайских строителей с профессиональным праздником 2
09:55
После взрыва в порту Бейрута начались общественные беспорядки 23
09:26
Улицу Попова в Барнауле откроют для движения чуть позже, чем планировали 3
08:46
Врач заявил, что коронавирусом заразятся даже те, кто "сидел в бункере" 44
08:12
Специалисты назвали продукт, который снижает риск болезней сердца 3
07:44
Велосипедиста сбили на перекрестке в Барнауле 10
07:34
Футбольная неизвестность. Барнаульское "Динамо" в новом сезоне перебралось на Урал 0
07:21
Ты узнаешь их из тысячи. Знаменитые дома Барнаула 7
06:41
Творить и созидать. Поздравления с Днем строителя 1
06:01
Жара и засуха. О погоде в Алтайском крае 9 августа 0
23:35
Такой день. Медведь на железной дороге и День физкультурника 1
22:41
Российский депутат задекларировал 10 самолетов и 26 квартир 9
22:03
Пенсионеров, которые пропали в Алтайском крае, нашли погибшими 3
21:31
Еще один смертельно опасный вирус распространяется по Китаю 8
20:31
Скалодром построят во дворе барнаульской многоэтажки 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132 0
19:12
Пограничные пункты на границе с Казахстаном модернизируют в Алтайском крае 0
18:50
Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США 2
18:16
Жители Алтайского края встретили медведя у железнодорожной станции 4
17:53
Три человека пострадали в результате ДТП на Семинском перевале 0
17:12
В Хабаровске заявили о снижении числа участников протестных акций 12
16:47
В алтайском селе молодые люди украли спортинвентарь, чтобы тренироваться 0
16:24
Дегтярев опроверг желание вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 7
15:52
В барнаульском парке "Изумрудный" началась подготовка к благоустройству 4
15:18
В России выявили свыше 5,2 тыс. зараженных коронавирусом 0
14:48
В Алтайском крае обновят 20 километров дорожного полотна районной дороги 3
14:18
Врач назвал единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом 2
13:46
Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем физкультурника 1
13:11
Еще 98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 7
12:46
В Республике Алтай за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 1
12:15
В Госдуме предложили сделать выплаты по 10 тысяч на детей постоянными 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.