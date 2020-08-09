"Как в раю". Сын Михаила Ефремова назвал "жемчужину" Алтая

Пока артист Михаил Ефремов находился под домашним арестом, его сын Никита превосходно провел время, отдыхая в Горном Алтае. На своей странице в Instagram он рассказал, какое место считает настоящей жемчужиной региона.
По его словам, самые яркие впечатления остались после посещения Мультинских озер, особенно озера Кайгук, до которого добирались три часа на лошадях.
"На последнем отрезке уже сам взбираешься на водопад, а за ним открывается само озеро. И ... такие места не описать словами. Такие места даже фотографировать неловко, — написал Ефремов. — В таких местах просто стоишь и пытаешься съесть взглядом все вокруг, надышаться, отпечатать поглубже в память. Будто на несколько минут разрешили посмотреть как там, в раю".
Никита Ефремов обратил внимание на свое наблюдение: чтобы попасть в самые красивые места, необходимо "преодолеть страх, грязь и дискомфорт".
Все это им удалось пройти, и об этом туристы нисколько не пожалели. Озеро и водопад превзошли все их ожидания.
Сын знаменитого актера – не единственная знаменитость, которая посетила в этом году озеро. Как ранее сообщал на amic.ru, отдохнуть на горном озере приехала телеведущая Анна Грачевская, шоумэн Александр Гудков, артист Сергей Светлаков и ряд других известных деятелей культуры и шоу-бизнеса.
Комментарии
Ну съездил и съездил
Ну был и был. Что он человеком перестал быть раз знаменитость.
Просто заграница закрыта..вот и едут
А батю поддержать в трудные минуты ?