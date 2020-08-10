В Барнауле создадут профессиональную площадку для керлинга

В "Карандин-Арене" организуют отдельное пространство для игры в керлинг. Под этот вид спорта перестроили одну из ледовых площадок, пишет официальный сайт региона.
На арене всегда было две ледовые площадки: 30 на 60 метров и 25 на 40 метров. Первую решили перестроить под канадский стандарт и теперь на освободившемся пространстве будут играть керлингисты.
Представители этого вида спорта и раньше занимались в "Карандин-Арене", но, по словам руководителя Федерации керлинга Алтайского края Дениса Гончарова, хоккейный лед не особо подходил под этот вид спорта, поскольку часто был глубоко изрезан коньками.
Комментарии
руководителя Федерации керлинга Алтайского края
Это так должность чиновника и называется?
Когда наконец в Барнауле создадут профессиональную площадку для игры в "пекаря"??!!!
И федерацию бы неплохо.
Ну наконец-то. Радость неописуемая, столько десятков лет ждали и вот - случилось!
у майданщиков разрыв шаблона.
в беднейшем регионе развивают самый дорогой вид спорта.
для нищеты (сарказм).
лучше бы пенсионэрам по 6 рублей раздали
Хорошая компания РОУ. Такой балласт тащит и все нипочём, даже ещё навешивает
Здорово, что развивают спорт!
лучше бы пенсионэрам по 6 рублей раздали
Уймитесь уже, никто никому ничего не должен раздавать! С какой стати!
Всегда "умиляют" такие люди, вечно ждущие, что им кто-то что-то даст!
И их любимая фраза - " ЛУЧШЕ БЫ"))