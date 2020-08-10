Был студент, стал лейтенант. В АлтГТУ прошли военные учебные сборы

Около 300 студентов военного учебного центра АлтГТУ прошли практику в воинских частях Топчихи и Алейска. Молодые люди получили звания лейтенант, сержант или рядовой с последующим зачислением в запас.
Военный учебный центр (ВУЦ) – это бывшая военная кафедра АлтГТУ. Учатся там студенты "Политеха", совмещая занятия с учебой в вузе. Срок обучения в ВУЦ – от 2 до 2,5 года. Совмещать не сложно: военной подготовке отведен один день в неделю.
Учебные сборы – завершающий этап перед аттестацией в ВУЦ. Их цель – закрепить на практике знания, полученные при изучении военных дисциплин. Так, в воинских частях студенты в течение месяца обслуживают и ремонтируют бронетанковую и автомобильную технику, водят боевые машины, отрабатывают элементы общевойскового боя. Во время сборов "солдаты" также принимают военную присягу.
Особо отличившихся за время учебы в ВУЦ студентов отметят грамотами. В этом году наградят 43 человека.
Ежегодно в военный учебный центр поступает на конкурсной основе около 300 студентов очного отделения технического университета. Обучение бесплатное. Всего в ВУЦ обучаются около 800 студентов АлтГТУ.
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