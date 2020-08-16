В Барнауле продают трехмесячную бурую лисицу

В Барнауле на продажу выставили трехмесячную бурую лисицу. Объявление разместили на площадке "Авито".
По словам продавца, лисичка очень дружелюбная, общительная, любит животных и не кусается. Зверек уже не боится лотка и постепенно приучается к нему, а из еды предпочитает сухой собачий корм.
Стоимость экзотики – 15 тысяч рублей. Кроме того, еще пять тысяч придется доплатить за большую клетку. Лисе уже поставили необходимые по возрасту прививки, а сама она умеет гулять на шлейке.
За две недели у объявления набралось почти четыре тысячи просмотров. Сам продавец просит покупателей писать ему самостоятельно – из-за большого количества любопытных он не успевает рассылать фото и видео.
Комментарии
Ну если лотком её не бить что ж она его будет боятся? )
А если серьезно - это потомок из того самого Нского питомника времён союза? - тогда это уже и не лиса совсем. Собачка домашняя. Одомашнили их ради хвостов... а через три поколения .. гугл в помощь