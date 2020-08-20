В Барнауле автомобиль вылетел с дороги и утонул в озере

В Барнауле на Гоньбинском тракте машина вылетела с дороги и затонула в озере, сообщает паблик Barnaul22.
Подробности неизвестны. Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, автоинспекторов на место не вызывали, пострадавших в результате инцидента нет.
Как ранее сообщал amic.ru, 17 августа на 18-м километре автодороги Романово – Завьялово 62-летний водитель автомобиля Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio, которой управлял 29-летний мужчина. В результате пострадали три юные пассажирки "Короны". Их доставили в больницу и оказали медпомощь. Также к врачам обратились двое пассажиров Probox – мужчина и женщина.
Комментарии
там нет барьерного ограждения в связи с ремонтом дороги!
кто виноват? водитель или дорожники?
20.08.2020 09:36
- гость -
Путин
ВОДЯТЕЛ.