В Барнауле продают необычную квартиру, отделанную под пещеру

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
В Барнауле на продажу выставили отделанную камнем квартиру, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Объект находится на восьмом этаже высотки на улице Молодежной, 41. Общая площадь двухкомнатной квартиры с совмещенной кухней – 90 квадратных метров.
Стены и потолок комнат отделаны камнем, а потому жилище напоминает скорее пещеру, чем квартиру, а круглое окно в центре кухни-гостиной только дополняет данный образ. Санузел застелен обычной плиткой.
В квартире установлены теплые полы, климат-контроль, ванная с гидромассажем, душевая и сауна. За необычное жилище собственник просит 7,25 млн рублей.
Комментарии
грустно, решеток на окне только не хватает для завершения)
Кроме хозяина других на такой вкус не найдётся. Нужны деньги на перестройку дизайна.