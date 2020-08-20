В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии

Известный политик Алексей Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ в больнице Омска. Врачи не могут его реанимировать. Политику внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно приземлился в Омске. Рассказываем, все что известно к этому часу о состоянии политика, прогнозах врачей, а также о том, почему в качестве одной из версий рассматривают отравление.
Политик находится без сознания в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Об этом "Эху Москвы" рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание", — сообщила она в интервью.
Пассажиры слышали крики Навального во время полета, сообщил у себя в Instagram житель Томска Павел Лебедев. Он также выложил на своей странице видеозапись происходящего. Во время съемки сам Алексей находился в туалете, где у него и начался приступ.
Просим слабонервных и чувствительных людей не смотреть это видео.
Позднее в сети появилось видео из салона самолета. На нем видно, как Навального на носилках загружают в машину скорой помощи.
Telegram-канал BAZA сообщает, что в себя Навальный так и не пришел. Кроме того, ему сделали КТ, чтобы исключить инсульт. "Интерфакс" с ссылкой на собственные источники в медицинских кругах, пишет, что предварительный диагноз — "острое отравление неустановленным психодиcлептиком".
В Омском минздраве рассказали, что сейчас с политиком работают "специалистов всех профилей", пытаясь установить точный диагноз и спасти Навального.
"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость" — написала Кира у себя в Twitter.
В авиакомпании S7 сообщили, что в самом самолете Навальный ничего не ел и не пил.
У врачей есть подозрения, что Навальный был отравлен оксибутиратом натрия, пишут "НГС.Омск" и Baza. Это лекарство, которое применяют в неврологии, анестезиологии и офтальмологии. Кроме того, его используют как наркотик.
Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко подтвердил, что версию отравления рассматривают, но заметил, что медики допускают и другие варианты.
"Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", — рассказал Калиниченко.
Что говорят врачи о состоянии Навального?
"Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов", — рассказал Калиниченко.
Он также добавил, что в данный момент не просто "делают все возможное", а "реально занимаются спасением жизни" Навального. Диагноз политика и результаты анализов Калиниченко огласить отказался, ссылаясь на врачебную тайну.
Терапевт Алексея Навального Ярослав Ашихмин сообщил Медузе, что никаких хронических заболеваний, которые могли бы привести к такому состоянию, у политика не было. Он также добавил, что намерен добиваться, чтобы оппозиционера разрешили перевезти в одну из европейских клиник, где смогут точнее определить отравляющее вещество.
Известно, что жена Навального Юлия уже вылетела в Омск. Туда же направилась и его личный врач Анастасия Васильева.
Томская транспортная полиция начала проверку из-за случившегося, пишут "РИА-Новости". Известно, что перед вылетом Навальный пил черный чай в кофейне в аэропорту Томска. Полицейские проводят в кафе проверку и опрашивают сотрудников, сообщил LIFE SHOT.
Другие правоохранительные ведомства пока не делали официальных заявлений. Но, по словам Киры Ярмыш, в больнице, где лежит Навальный, "полно полицейских". Она также сообщила, что приехали туда и специалисты следственного комитета. А по данным "НГС.Омск", в больнице находятся и сотрудники ФСБ.Правда, правоохранительными органами версия намеренного отравления Навального пока вообще не рассматривается, рассказал ТАСС собственный источник в силовых структурах. Он добавил, что оппозиционер "мог сам что-то выпить или принять". Однако юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в Twitter, что будет добиваться от следователей возбуждения уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.
Комментарии
С Собчака еще началось.
Здоровый-блогер,недомогание-политик,в коме-государственный и общественный деятель.
намерен добиваться, чтобы оппозиционера разрешили перевезти в одну из европейских клиник, где смогут точнее определить отравляющее вещество
Хорошая идея. А у нас он может и до 2024 года в сознание не прийти. А когда придёт и узнает кто набрал 86%, то орать он ещё громче будет.
В кофейне в аэропорту должна быть видеокамера, запись жива или уже нет?
Известно, что жена Навального Юлия уже вылетела в Омск.
После событий в Белоруссии я бы рекомендовал Юлии чай в аэропортах не пить.
Известно, что Навальный учился в Америке, в Йельском университете по программе "Лидеры мира". Конкуренция была, с его же слов, 1000 человек на 15 мест. Учился он там бесплатно, и даже получал стипендию в размере $32500. Для обычного человека – это совершенно немыслимо. Значит, Навального там готовили как лидера "цветной революции"? Чтобы повести возмущенный нищетой и бесправием народ России опять по ложному пути. Об этом говорят и все его действия: несогласованные акции, призывы выходить на улицы – все это ведет только к хаосу, столкновениям с силовиками, ужесточению законов и режима.
В Йельском университете с Навальным учились на одном курсе такие революционеры, как Fares Mabrouk - Активист тунисской революции, получивший нефтяную вышку в подарок) и Lumumba Di-Aping - активист революции в Судане. Навальный сам говорит, что хочет осуществить «тунисский сценарий» в нашей стране: - Я думаю, власть в России сменится не в результате выборов. - Тунисский или ливийский вариант? - Мы называем это тунисским сценарием, потому что нет другого названия. - Другими словами, вы ждете, когда пойдет волна снизу? - Я не жду, я ее организую.
В 2012 году Навальный был избран председателем Совета директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Так ради чего Навальный борется с режимом, если он прекрасно и безбедно живет и при нем? Также он считает необходимым гарантировать неприкосновенность Владимиру Путину и его семье. Как это вяжется с его нынешними обвинениями в адрес Путина?
Недавно стало известно, что за свои разоблачительные материалы Навальный получал внушительную зарплату. Чтобы делать это тайно и анонимно — вознаграждения ему переводили в электронной валюте — биткойнах. Так, за день до выхода видео о британском гражданстве Сергея Брилева ему перевели 19,9 биткоинов или 5,5 миллионов в переводе на рубли. Аналогичная ситуация произошла с видеороликом о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове. Тогда Алексей Навальный обогатился на 12,4 биткоинов. Да и информацию разоблачительную подбрасывают из о
Хотел расслабиться в самолёте,не угадал с рекреационной дозой.С кем не бывает.
Да и информацию разоблачительную ему явно подбрасывают из очень компетентных структур. 0 Навальный никогда не был борцом с коррупцией, он просто сливал конкурентов за деньги. На Западе это называется «гринмэйлом» − шантажом корпораций в рамках закона. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин поставил все точки над i, публично заявив, что все материалы для «расследований» Навальному поставляют его кураторы из ФСБ. Стараются и доброжелатели из враждующих между собой кланов, которые сливают Навальному компромат друг на друга и с его помощью сводят личные счеты.
О британском гражданстве Сергея Брилева Навальный узнал из интернета, копаясь в избирательных списках какого-то английского городишки )) Так он сам объяснил )))