Четверг, 20 Август, 19:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
22°

942106 +4785
Обь
132см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии

, ИА "Амител"
Рассказываем все, что сейчас известно о происшествии с Навальным и о чем говорят врачи
Фото: instagram.com/navalny/

Фото: instagram.com/navalny/

Известный политик Алексей Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ в больнице Омска. Врачи не могут его реанимировать. Политику внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно приземлился в Омске. Рассказываем, все что известно к этому часу о состоянии политика, прогнозах врачей, а также о том, почему в качестве одной из версий рассматривают отравление.

1
Что случилось с Алексеем Навальным?

Политик находится без сознания в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Об этом "Эху Москвы" рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание", — сообщила она в интервью.

Пассажиры слышали крики Навального во время полета, сообщил у себя в Instagram житель Томска Павел Лебедев. Он также выложил на своей странице видеозапись происходящего. Во время съемки сам Алексей находился в туалете, где у него и начался приступ.

Просим слабонервных и чувствительных людей не смотреть это видео.

Позднее в сети появилось видео из салона самолета. На нем видно, как Навального на носилках загружают в машину скорой помощи.

2
Где Навальный сейчас и в каком он состоянии?
Навальный находится в реанимации в БСМП №1. В Минздраве Омской области подтвердили эту информацию, пишет издание "НГС.Омск". Помощник политика Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter,  что Навальный находится в коме и в тяжелом состоянии. Сама она сейчас продолжает оставаться вместе с ним в больнице.

Telegram-канал BAZA сообщает, что в себя Навальный так и не пришел. Кроме того, ему сделали КТ, чтобы исключить инсульт. "Интерфакс" с ссылкой на собственные источники в медицинских кругах, пишет, что предварительный диагноз — "острое отравление неустановленным психодиcлептиком".

В Омском минздраве рассказали, что сейчас с политиком работают "специалистов всех профилей", пытаясь установить точный диагноз и спасти Навального.

3
Навального могли отравить?
Это одна из версий. По крайней мере, об этом рассказала Ярмыш, летевшая с ним в самолете.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость" — написала Кира у себя в Twitter.

В авиакомпании S7 сообщили, что в самом самолете Навальный ничего не ел и не пил.

У врачей есть подозрения, что Навальный был отравлен оксибутиратом натрия, пишут "НГС.Омск" и Baza. Это лекарство, которое применяют в неврологии, анестезиологии и офтальмологии. Кроме того, его используют как наркотик.

Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко подтвердил, что версию отравления рассматривают, но заметил, что медики допускают и другие варианты.

"Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", — рассказал Калиниченко.

4

Что говорят врачи о состоянии Навального?

Анатолий Калиниченко назвал состояние оппозиционера стабильным. Но при этом добавил, что интенсивная терапия продолжается.

"Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов", — рассказал Калиниченко.

Он также добавил, что в данный момент не просто "делают все возможное", а "реально занимаются спасением жизни" Навального. Диагноз политика и результаты анализов Калиниченко огласить отказался, ссылаясь на врачебную тайну.

Терапевт Алексея Навального Ярослав Ашихмин сообщил Медузе, что никаких хронических заболеваний, которые могли бы привести к такому состоянию, у политика не было. Он также добавил, что намерен добиваться, чтобы оппозиционера разрешили перевезти в одну из европейских клиник, где смогут точнее определить отравляющее вещество.

Известно, что жена Навального Юлия уже вылетела в Омск. Туда же направилась и его личный врач Анастасия Васильева.

5
Ищет ли полиция виновных?

Томская транспортная полиция начала проверку из-за случившегося, пишут "РИА-Новости". Известно, что перед вылетом Навальный пил черный чай в кофейне в аэропорту Томска. Полицейские проводят в кафе проверку и опрашивают сотрудников, сообщил LIFE SHOT.

Другие правоохранительные ведомства пока не делали официальных заявлений. Но, по словам Киры Ярмыш, в больнице, где лежит Навальный, "полно полицейских". Она также сообщила, что приехали туда и специалисты следственного комитета. А по данным "НГС.Омск", в больнице находятся и сотрудники ФСБ.

Правда, правоохранительными органами версия намеренного отравления Навального пока вообще не рассматривается, рассказал ТАСС собственный источник в силовых структурах. Он добавил, что оппозиционер "мог сам что-то выпить или принять". Однако юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в Twitter, что будет добиваться от следователей возбуждения уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.08.2020 18:32
- гость -

С Собчака еще началось.

20.08.2020 18:34
- гость -

Здоровый-блогер,недомогание-политик,в коме-государственный и общественный деятель.

20.08.2020 18:38
- гость -

намерен добиваться, чтобы оппозиционера разрешили перевезти в одну из европейских клиник, где смогут точнее определить отравляющее вещество

Хорошая идея. А у нас он может и до 2024 года в сознание не прийти. А когда придёт и узнает кто набрал 86%, то орать он ещё громче будет.

20.08.2020 18:55
гость

В кофейне в аэропорту должна быть видеокамера, запись жива или уже нет?

20.08.2020 19:16
- гость -

Известно, что жена Навального Юлия уже вылетела в Омск.

После событий в Белоруссии я бы рекомендовал Юлии чай в аэропортах не пить.

20.08.2020 19:19
Мадам

Известно, что Навальный учился в Америке, в Йельском университете по программе "Лидеры мира". Конкуренция была, с его же слов, 1000 человек на 15 мест. Учился он там бесплатно, и даже получал стипендию в размере $32500. Для обычного человека – это совершенно немыслимо. Значит, Навального там готовили как лидера "цветной революции"? Чтобы повести возмущенный нищетой и бесправием народ России опять по ложному пути. Об этом говорят и все его действия: несогласованные акции, призывы выходить на улицы – все это ведет только к хаосу, столкновениям с силовиками, ужесточению законов и режима.
В Йельском университете с Навальным учились на одном курсе такие революционеры, как Fares Mabrouk - Активист тунисской революции, получивший нефтяную вышку в подарок) и Lumumba Di-Aping - активист революции в Судане. Навальный сам говорит, что хочет осуществить «тунисский сценарий» в нашей стране: - Я думаю, власть в России сменится не в результате выборов. - Тунисский или ливийский вариант? - Мы называем это тунисским сценарием, потому что нет другого названия. - Другими словами, вы ждете, когда пойдет волна снизу? - Я не жду, я ее организую.
В 2012 году Навальный был избран председателем Совета директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Так ради чего Навальный борется с режимом, если он прекрасно и безбедно живет и при нем? Также он считает необходимым гарантировать неприкосновенность Владимиру Путину и его семье. Как это вяжется с его нынешними обвинениями в адрес Путина?
Недавно стало известно, что за свои разоблачительные материалы Навальный получал внушительную зарплату. Чтобы делать это тайно и анонимно — вознаграждения ему переводили в электронной валюте — биткойнах. Так, за день до выхода видео о британском гражданстве Сергея Брилева ему перевели 19,9 биткоинов или 5,5 миллионов в переводе на рубли. Аналогичная ситуация произошла с видеороликом о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове. Тогда Алексей Навальный обогатился на 12,4 биткоинов. Да и информацию разоблачительную подбрасывают из о

20.08.2020 19:20
- гость -

Хотел расслабиться в самолёте,не угадал с рекреационной дозой.С кем не бывает.

20.08.2020 19:21
Мадам

Да и информацию разоблачительную ему явно подбрасывают из очень компетентных структур. 0 Навальный никогда не был борцом с коррупцией, он просто сливал конкурентов за деньги. На Западе это называется «гринмэйлом» &#8722; шантажом корпораций в рамках закона. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин поставил все точки над i, публично заявив, что все материалы для «расследований» Навальному поставляют его кураторы из ФСБ. Стараются и доброжелатели из враждующих между собой кланов, которые сливают Навальному компромат друг на друга и с его помощью сводят личные счеты.

20.08.2020 19:22
- гость -

О британском гражданстве Сергея Брилева Навальный узнал из интернета, копаясь в избирательных списках какого-то английского городишки )) Так он сам объяснил )))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
19:07
Бывший гендиректор "Барнаулкапстроя" предстанет перед судом за получение взятки 0
18:23
В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии 9
18:10
Схема движения транспорта изменится на улице Попова в Барнауле 0
17:54
Фильм "Гарри Поттер и Философский камень" собрал в прокате 1 млрд долларов 0
17:42
Жительницу Алтайского края осудили за "пьяное" ДТП, в котором погибли двое детей 2
17:30
В Барнауле продают необычную квартиру, отделанную под пещеру 2
17:17
Поплавают, но не все. Что разрешил Томенко в новом указе и что осталось под запретом? 5
17:05
Оформить не выходя из дома. ВТБ запустил новый вид реструктуризации автокредитов 0
16:55
Настя Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле 10
16:43
Следственный комитет начал сразу четыре проверки по инцидентам с детьми на Алтае 3
16:28
Барнаул еще на один шаг приблизился к званию "Город трудовой доблести" 2
16:19
Депутат АКЗС, у которого "отобрали" квартиру за 65 млн, заявил о политическом заказе 19
16:07
Две новые школы распахнут свои двери в Барнауле 1 сентября 3
15:54
Виктор Томенко внес очередные послабления в "ковидный" указ 6
15:38
Врачи пока не могут поставить точный диагноз Алексею Навальному 40
15:26
"Козни конкурентов". Бийский перевозчик отрицает инцидент с высаженным ребенком 6
15:15
Скидка в полцены. Где найти проверенные промокоды на одежду и косметику 0
15:08
Более 750 тысяч человек в России переболели COVID-19 1
14:56
Одного из самых знаменитых современных "воров в законе" убили в турецком ресторане 6
14:45
Алтайский музей имени Алексея Скурлатова признали одним из лучших в России 0
14:32
В Рубцовске мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика 9
14:20
В Алтайском крае будет дождливо и ветрено в ближайшие трое суток 0
14:09
Обучение на практике. Что предлагает РАНХиГС для студентов-заочников 1
13:58
Бензовоз и "паровоз" затруднили движение в Барнауле 13
13:39
Душераздирающий крик. Очевидец опубликовал видео из самолета, где летел Навальный 109
13:28
В Барнауле открылась новая аптека для льготников 1
13:16
Подростка убило молнией в Сибири 0
13:03
Эксперт рассказал, как по телефону узнать мошенников 8
12:49
По следам Бузовой. NILETTO даст концерт в Яровом 1
12:35
В Бийске водитель автобуса выгнал двухлетнего ребенка из салона за пролитый сок 19
12:22
Рубильник с проводами. Бизнесмен рассказал, что такое электрощит и зачем он нужен 1
12:10
BAZA: Навального подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не могут его реанимировать 112
12:01
В Рубцовске депутаты не смогли выбрать почетного гражданина города 1
11:43
Трое детей отравились пивом в Алтайском крае 19
11:29
Красный, холодный, загадочный. Как наблюдать Марс с Земли и что можно на нем увидеть? 0
11:19
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приближается к 11 тысячам 20
11:15
Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Политика госпитализировали 39
11:02
"Мам, меня чуть не убили". Как "каменской банде" три года позволяли избивать детей 32
10:48
Новый клип Ольги Бузовой набрал более миллиона просмотров за сутки 10
10:35
Около 37 тысяч барнаульских младшеклассников получат бесплатную еду в школах 5
10:22
Более 1900 человек в Республике Алтай заразились коронавирусом 1
10:11
Жителям Алтайского края помогут в восстановлении родительских прав 2
09:58
Врач рассказал, кому нельзя ставить прививку от COVID-19 5
09:46
Российские ученые назвали две версии происхождения сфотографированных с МКС объектов 1
09:38
Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей 10
09:21
В Барнауле автомобиль вылетел с дороги и утонул в озере 4
09:09
Рабочие завершают укладку асфальта в переулке Циолковского в Барнауле 1
08:57
Самым богатым силовиком в России оказался замглавы МВД 15
08:47
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19 2
08:34
Онколог рассказала, как распознать рак кишечника 0
08:22
Вынесен приговор главарю ячейки ОПГ, наживавшейся на алтайских сиротах 2
08:10
Российский космонавт опубликовал видео с пятью НЛО 1
07:58
"Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу 2
07:36
Появилось объявление о продаже здания правительства Алтайского края 6
07:15
Сложно, затратно, но возможно. Архитекторам Барнаула "зашел" проект новой набережной 33
07:02
Нежный крем-суп с брокколи и грибами от Sofi. Так вкусно вы еще никогда не ели 0
06:45
Гигантская аномалия над Землей расширяется 7
06:32
Барнаул в деталях. Плющевый город в фотозаметках amic.ru 2
06:16
Рыжая бестия. Неотразимая Эми Адамс празднует день рождения 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.