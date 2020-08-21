Пятница, 21 Август, 13:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
24°

942106 +0
Обь
146см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального

, ИА "Амител"
Родственникам по-прежнему не дают никакой информации
Фото: instagram.com/navalny/

Фото: instagram.com/navalny/

Состояние оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации в больнице скорой медицинской помощи в Омске, пока остается без изменений, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

"Нового ничего", – сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о состоянии пациента.

Как заявила в своем Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, родственникам по-прежнему не дают никакой информации.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Сейчас политик находится в коме второй степени, его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление неустановленным веществом.

По информации Reuters, ночью 21 августа стало известно о планах перевезти Навального на лечению в Германию. Самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О, Брайен заявил, что Вашингтон будет учитывать инцидент при определении дальнейшей политики в отношении России.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 11:26
- гость -

Сейчас политик находится в коме второй степени

Судя по всему ему в коме до 13 сентября 2020 года лежать.

21.08.2020 11:27
- гость -

Результаты исследований, сделанных оппозиционному политику Алексею Навальному, могут свидетельствовать о наличии у него диабетической комы или проблем с мозговым кровообращением, пишет газета Известия.

По словам опрошенных изданием экспертов, в пользу этого также говорит тот факт, что в организме Навального пока не обнаружено никаких токсинов и других химических веществ.

Сообщается, что в ходе лабораторных исследований установлено, что у политика превышен уровень сахара в крови, а также уровень ацетона в моче. Кроме того, результат ЭКГ выявил метаболические изменения в миокарде.

Спровоцировать диабетическую кому могли физические нагрузки и стресс.

21.08.2020 11:31
- гость -

родственникам по прежнему не дают никакой информации.

При этом о состоянии пишет газета Известия. Это цирк какой-то, а не страна.

21.08.2020 11:43
- гость -

Сразу в Германию... что-то обидно за нашу медицину.
...а не получится как с Лужковым?
...а не подделают ли анализы?

21.08.2020 11:48
- гость -

не те лечат.
нужно в наркологию

21.08.2020 12:00
- гость -


- гость -
родственникам по прежнему не дают никакой информации.

При этом о состоянии пишет газета Известия. Это цирк какой-то, а не страна.


а цирк в чем?
в том что "Известия "пишет, а на что они ссылаются?
писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно.
от этого информация не будет истинной
вы теперь можете здесь написать что его отравил лично Путин или он купил грибов у бабули на базаре
а газета "Трибуна Хлебороба" будет ссылаться на вас как на истину в последней инстанции.
свобода! мнений.
а насчет информации только его на взлетном поле переносили в машину СП а уже версий куча
установление причин ,не сиюминутная процедура.

21.08.2020 12:08
- гость -

Молодой еще 44 года.

21.08.2020 12:17
- гость -

писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно

Да это же штатная отмазка пропагандиста, которая используется как оправдание лжи.

21.08.2020 12:20
гость

Если в 1.00 по Москве вылетел, уже должен был приземлиться.
Как-то все в кучу, про Белоруссию уже подзабыли.
Может, и совпадение, этот год уж високосный, так високосный, еще 4 месяца впереди

21.08.2020 12:33
- гость -


- гость -
писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно

Да это же штатная отмазка пропагандиста, которая используется как оправдание лжи.

скорее штатная разоблачителей и борцов с коррупцией и борцов с крАвавым режимом

21.08.2020 12:36
Economist

Выражаю слова благодарности редакции Амик за эмоционально нейтральное фото политика. Желаю быть независимым СМИ, этого так не хватает в современной России.

21.08.2020 12:44
- гость -

В эти минуты к Омску подлетает небольшой Бомбардье IFA1344 (смотрите Флайтрадр24).
За Навальным?

21.08.2020 12:58
- гость -

Никогда такого не было и вот опять...

1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу в Беслане. Узнав об этом, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская решила лететь на место теракта, чтобы провести переговоры и, возможно, привлечь к ним президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова.

В самолете по пути в Ростов-на-Дону Политковская отказалась от бортового питания и попросила только чая, и уже через несколько минут ей стало плохо. После посадки ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спустя два года Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве.

21.08.2020 13:00
- гость -


- гость -
Сразу в Германию... что-то обидно за нашу медицину.
...а не получится как с Лужковым?
...а не подделают ли анализы?


немчура со своей мочой прилетит,с нужной.
если что месный тут шастает сдаст свою( более у него нет нечего)

21.08.2020 13:01
Митенька ржевский

Повезло пареньку... скоро с Березовским сможет лично поболтать...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
13:06
Директор ФБК: в организме Алексея Навального обнаружили яд, опасный для окружающих 0
12:58
Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края 1
12:45
Врачи запретили перевозить Навального на лечение в Германию 7
12:32
Алтайский край остается в "красной зоне" по распространению COVID-19 0
12:19
Двое детей из Алтайского края пострадали в ДТП на Чуйском тракте 0
12:05
Алтайский депутат рассказал, как избежать интереса силовиков к своим доходам 8
11:53
Как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году 14
11:40
74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 4
11:34
Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае 0
11:23
От яхты до комбината. Где применяют системы и электрощиты от алтайского бизнесмена 1
11:10
В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального 15
10:55
Очевидцы: в Барнауле неизвестный выстрелил в пьяного подростка 9
10:44
В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем 35
10:31
1 сентября в Горном Алтае проведут мини-линейки 0
10:19
"Ашан" уволил несколько десятков сотрудников из-за подозрения в коррупции 5
10:07
Точка роста предпринимателей. На АТР-2020 будет работать площадка центра "Мой бизнес" 0
09:56
"Спрос просто колоссальный". В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду 31
09:46
Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена 16
09:34
В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19 1
09:20
Новосибирск возобновил международное авиасообщение 2
09:06
76% домов Барнаула подготовлены к зиме 0
08:52
Умер осужденный за растление ребенка алтайский священник 2
08:40
СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии 79
08:28
Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака 17
08:15
Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей 12
08:03
Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города 23
07:48
Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти 1
07:35
За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний 6
07:19
Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус 2
07:04
Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары 1
06:49
В Алтайском крае выбрали медиков для награждения за борьбу с коронавирусом 7
06:33
Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале 2
06:17
Свидетель заявил, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП 8
06:02
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 21 августа 0
23:43
Такой день. Концерт NILETTO и спасение школьника в Рубцовске 0
23:11
Спасителем повисшего на балконе ребенка в Рубцовске оказался сотрудник МЧС 2
22:40
В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному 21
22:04
Алтайский клуб получил штраф 100 тысяч рублей за вечеринку во время пандемии 3
21:49
Транспортный налог в России могут отменить с 2021 года 10
21:10
В Бийске возобновил работу музей Чуйского тракта 0
20:40
Жена Навального приехала в Омск, но к супругу ее не пустили 13
20:10
Алтайские общественники добиваются рекультивации земель на реке Ануй 1
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 144 1
19:07
Бывший гендиректор "Барнаулкапстроя" предстанет перед судом за получение взятки 0
18:23
В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии 44
18:10
Схема движения транспорта изменится на улице Попова в Барнауле 0
17:54
Фильм "Гарри Поттер и Философский камень" собрал в прокате 1 млрд долларов 0
17:42
Жительницу Алтайского края осудили за "пьяное" ДТП, в котором погибли двое детей 3
17:30
В Барнауле продают необычную квартиру, отделанную под пещеру 10
17:17
Поплавают, но не все. Что разрешил Томенко в новом указе и что осталось под запретом? 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.