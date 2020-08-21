В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального

Состояние оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации в больнице скорой медицинской помощи в Омске, пока остается без изменений, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
"Нового ничего", – сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о состоянии пациента.
Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Сейчас политик находится в коме второй степени, его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление неустановленным веществом.
По информации Reuters, ночью 21 августа стало известно о планах перевезти Навального на лечению в Германию. Самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.
Позднее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О, Брайен заявил, что Вашингтон будет учитывать инцидент при определении дальнейшей политики в отношении России.
Комментарии
Сейчас политик находится в коме второй степени
Судя по всему ему в коме до 13 сентября 2020 года лежать.
Результаты исследований, сделанных оппозиционному политику Алексею Навальному, могут свидетельствовать о наличии у него диабетической комы или проблем с мозговым кровообращением, пишет газета Известия.
По словам опрошенных изданием экспертов, в пользу этого также говорит тот факт, что в организме Навального пока не обнаружено никаких токсинов и других химических веществ.
Сообщается, что в ходе лабораторных исследований установлено, что у политика превышен уровень сахара в крови, а также уровень ацетона в моче. Кроме того, результат ЭКГ выявил метаболические изменения в миокарде.
Спровоцировать диабетическую кому могли физические нагрузки и стресс.
родственникам по прежнему не дают никакой информации.
При этом о состоянии пишет газета Известия. Это цирк какой-то, а не страна.
Сразу в Германию... что-то обидно за нашу медицину.
...а не получится как с Лужковым?
...а не подделают ли анализы?
не те лечат.
нужно в наркологию
- гость -
родственникам по прежнему не дают никакой информации.
При этом о состоянии пишет газета Известия. Это цирк какой-то, а не страна.
а цирк в чем?
в том что "Известия "пишет, а на что они ссылаются?
писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно.
от этого информация не будет истинной
вы теперь можете здесь написать что его отравил лично Путин или он купил грибов у бабули на базаре
а газета "Трибуна Хлебороба" будет ссылаться на вас как на истину в последней инстанции.
свобода! мнений.
а насчет информации только его на взлетном поле переносили в машину СП а уже версий куча
установление причин ,не сиюминутная процедура.
Молодой еще 44 года.
писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно
Да это же штатная отмазка пропагандиста, которая используется как оправдание лжи.
Если в 1.00 по Москве вылетел, уже должен был приземлиться.
Как-то все в кучу, про Белоруссию уже подзабыли.
Может, и совпадение, этот год уж високосный, так високосный, еще 4 месяца впереди
- гость -
писать теперь может каждый( что угодно) и где угодно
Да это же штатная отмазка пропагандиста, которая используется как оправдание лжи.
скорее штатная разоблачителей и борцов с коррупцией и борцов с крАвавым режимом
Выражаю слова благодарности редакции Амик за эмоционально нейтральное фото политика. Желаю быть независимым СМИ, этого так не хватает в современной России.
В эти минуты к Омску подлетает небольшой Бомбардье IFA1344 (смотрите Флайтрадр24).
За Навальным?
Никогда такого не было и вот опять...
1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу в Беслане. Узнав об этом, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская решила лететь на место теракта, чтобы провести переговоры и, возможно, привлечь к ним президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова.
В самолете по пути в Ростов-на-Дону Политковская отказалась от бортового питания и попросила только чая, и уже через несколько минут ей стало плохо. После посадки ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Спустя два года Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве.
- гость -
Сразу в Германию... что-то обидно за нашу медицину.
...а не получится как с Лужковым?
...а не подделают ли анализы?
немчура со своей мочой прилетит,с нужной.
если что месный тут шастает сдаст свою( более у него нет нечего)
Повезло пареньку... скоро с Березовским сможет лично поболтать...