Пятница, 21 Август, 10:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
24°

942106 +0
Обь
146см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии

, ИА "Амител"
Оппозиционер находится в коме после отравления
Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Российского блогера и политика Алексея Навального планируют перевезти в Германию для прохождения лечения, сообщает Reuters.

По информации издания, самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.

Подтверждения информации с российской стороны пока нет.

Напомним, Навального доставили в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы, после того как ему стало плохо в самолете.

Оппозиционер впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительная причина резкого ухудшения здоровья – отравление.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.08.2020 08:51
- гость -

Прикольчик. Организация "кино для мира" посылает самолет за псевдооппиком. А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...

21.08.2020 08:57
- гость -

добавте к этому, факт того что они знали об отравлении раньше чем оно случилось...
германские сми написали об этом раньше наших

21.08.2020 08:59
- гость -

они знали об отравлении раньше чем оно случилось...
германские сми написали об этом раньше наших

но месным тупням этого не вдолбишь

21.08.2020 09:01
точный

21.08.2020 08:51
- гость -... Согласен, самолёты не посылает...а кто должен наших детей то лечить...они то же не посылают.... смс-ками денек собирают на лечение...

21.08.2020 09:02
точный

жаль парня

21.08.2020 09:06
- гость -

путен должен наших детей лечить

21.08.2020 09:13
месный

21.08.2020 08:59
- гость -

Ты тупень сам али нет, докажи, ссылку на западные сми у которых время новости будет раньше чем у наших!!!!!! А нечего тебе сказать то по этому поводу, ага?

21.08.2020 09:13
- гость -

21.08.2020 09:06
- гость -
путен должен наших детей лечить

он занят

21.08.2020 09:14
тю!

Эх... с хозяевами-то связался, поставил в известность... да случайно лишнего йаду съел, бедняга!

21.08.2020 09:15
месный

а чё толку, там вцепились в него и никаких документов не дают, чтобы его в нормальную клинику транспортировать, очкуют видать сильно зачинщики , что сразу всё ясно станет

21.08.2020 09:19
Гость

Если отправили жаль парня,но народ реально ведётся ,что этот дядя такой сам по себе ? Понимаю,что сейчас образование на нуле,но все же.

21.08.2020 09:19
- гость -

Сбежать задумал? Не выйдет! Будет лечиться в обшарпанной больнице в Омске!

21.08.2020 09:20
- гость -

По предварительным данным, отравление Навального могло быть вызвано оксибутиратом натрия. Это сильный психодислептик без цвета и запаха. Насильники часто выбирают именно оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв, пишет телеграм-канал Baza.

21.08.2020 09:21
- гость -

21.08.2020 09:13
месный
я вчера ссылку приводил

21.08.2020 09:21
- гость -

очкуют видать сильно зачинщики , что сразу всё ясно станет


У мяса сегодня праздник! Теория заговоров в его бестолковке беснуется.

С праздником тебя, мясо!!!

21.08.2020 09:24
дежурная медсестра

21.08.2020 08:51
- гость - ...А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...

Статья 41 Конституции РФ провозглашает: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Что-то не увидела в Конституции статьи, что российских детей Германия должна за свой счёт лечить. И ещё вопрос: Почему в России уровень медицины таков, что детям требуется лечение именно в Германии?

21.08.2020 09:31
- гость -

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения

Особенно гражданин Навальный. Так что лечение в Германии отменяется

21.08.2020 09:35
- гость -

Об этом было сказано уже много. Вас по одному из психушки выписывают?

21.08.2020 09:41
- гость -

версия 1 - перепел местного самогона. Хотел за местного сойти -тест не пройден.
версия 2 - наркопрепарат типа ЛСД выпил, но не учел, что доза в полете и после приема алкоголя должна быть другой. Получился передоз. Ума нет - тест не пройден.
Флаг в руки - пшел к Ходору

21.08.2020 09:42
- гость -

А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...

Вот тоже первая мысль была. И из москвы самолет со специалистами не пришлют...

21.08.2020 09:52
- гость -

версия 1 - перепел местного самогона. Хотел за местного сойти -тест не пройден.
версия 2 - наркопрепарат типа ЛСД выпил

У кремлебота другой "версии" и быть не может, кроме версий предоставленных из кремля.

21.08.2020 09:54
Гость

21.08.2020 09:41
- гость -
Оксибутират вещь полезная,но не в передозе.

21.08.2020 10:01
- гость -

09:54
Гость
Оксибутират вещь полезная,но не в передозе.
---
Полезные вещи возили в МИДовском коксолёте. А ещё однажды задержали целую партию с символикой одной известной партии, там был изображён козёл в медведе.

21.08.2020 10:01
2 21.08.2020 09:52

когда нечего умного сказать не можешь, вали на кремлеботов. ОПП прикупленный, а работаешь как не на свой карман

21.08.2020 10:02
- гость -


21.08.2020 10:01
2 21.08.2020 09:52

ну у тебя то капец какие глубокие мысли

21.08.2020 10:04
- гость -

ага, ынтересно, как оппы кипятком пысают

21.08.2020 10:09
- гость -

Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии причин, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика мог «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.

21.08.2020 10:09
- гость -

когда нечего умного сказать не можешь

А зачем? Кто умеет думать тот и сам понимает весь этот бред. Допустим про самогон. Алкоголь найти в крови могут даже в самой отсталой больнице и через 3 минуты об этом бы знали в кремле, а через 5 все пропагандисты с телевизора кричали бы об этом не замолкая. Но этого ничего нет. А мы наблюдаем как кремлеботы версии сочиняют.

21.08.2020 10:11
Гость

Ох,уморит немчура Алёшеньку, а на Путина пальцем укажет!

21.08.2020 10:14
гость

сильный психодислептик без цвета и запаха.

Странно как-то, если принял с чаем (больше по его словам ничего не ел и не пил), очень долго действовал, пока посадка, пока взлет. Сильная доза вызывает рвотный рефлекс, сильную дозу опять же почувствовал бы на вкус.

Посмотрим, действительно ли пришлют самолет, может фейк, но после этого трагедия становится похожа на фарс.За кем еще из россиян вообще могут прислать самолет из Германии? Только за денежки.

21.08.2020 10:16
- гость -

Это явно четыре всадника апопкаплипсиса Лёшку траванули: Сорос, Хохлы, Госдеп, Ануннаки! И всё для того, что бы очернить непогрешимое российское правительство!

21.08.2020 10:19
- гость -

Как же горит у нищепатриотичных рыссиян с немецкого самолёта. Как будто прилетит Фокке-Вульф или Мессершмитт. Наши люди в булочную на немецких самолётах не летают.

21.08.2020 10:22
месный

21.08.2020 09:21
- гость -

Приведи её снова, если она у тебя есть вообще!

21.08.2020 10:23
- гость -

на Путина пальцем укажет!

Разве Навальный снимал расследования про яхты и дворцы Путина или он почему-то забыл это сделать? Разве Навальный обещал после прихода к власти привлечь Путина к наказанию за его преступления или пообещал ему зелёный коридор для вывоза денег и неподсудность для его и его семьи?

21.08.2020 10:23
- гость -

Великие русичи пораскинули мозгами и взгрустнули, ведь заболей они или их дитачки - никто никакой самолёт не пришлёт, будут продавать квартирки и смсить, что бы попасть на лечение к геям в Германию. Это печально.

21.08.2020 10:25
гость

И лежит он в больнице скорой медицинской помощи, куда его доставили от трапа самолета, который совершил экстренную посадку из--за его плохого самочувствия, и МВД дежурит в больнице, и работают с ним лучшие врачи, и Кремль срочно дал разрешение на вывоз за границу (тоже межгосударственные согласования). Какие вообще в этой ситуации могут быть претензии к власти?
Больница не та, не Московская, а Омская? Где плохо стало, там и посадили. А вот то, что Омская больница далека от Московской по материальному уровню , это да-это претензия.

21.08.2020 10:25
- гость -

За кем еще из россиян вообще могут прислать самолет из Германии?

В гугле забанили или ума не хватает найти за кем этот самолёт уже прилетал?

21.08.2020 10:27
гость

В гугле забанили или ума не хватает найти за кем этот самолёт уже прилетал?

В гугле не банила, просто рассуждаю, а вы, видать, от великого ума на оскорбления переходите.

21.08.2020 10:30
- гость -

Некоторые из Израиля в Барнаул прилетают лечится (как не странно), так как там такой ценник -не вышепчешь, и то что в Германию летят-не значит что вылечат.

21.08.2020 10:31
- гость -

10:27
гость
В гугле не банила, просто рассуждаю,
----
Тут тебе не завалинка - сначала подумай, а уж потом пиши. Развела тут..

21.08.2020 10:33
- гость -

10:30
- гость -
Некоторые из Израиля в Барнаул прилетают лечится (как не странно), так как там такой ценник -не вышепчешь, и то что в Германию летят-не значит что вылечат.
----
Кто именно и что лечить приезжают? Зубы?

21.08.2020 10:34
гость

10.31

Почему-бы и не порассуждать, не всем же хамить, а вы хотите, чтобы я общалась на одном с вами уровне?

21.08.2020 10:36
- гость -

Как стало известно 5-tv.ru, госпитализированный в отделение реанимации с подозрением на отравление Алексей Навальный, предварительно, накануне выпивал алкоголь. Результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения.
К слову, возможное попадание в его организм с остатками алкоголя любого токсичного вещества могло только усилить эффект.

21.08.2020 10:36
Гость


21.08.2020 10:14
гость
сильный психодислептик без цвета и запаха.

Странно как-то, если принял с чаем (больше по его словам ничего не ел и не пил), очень долго действовал, пока посадка, пока взлет. Сильная доза вызывает рвотный рефлекс, сильную дозу опять же почувствовал бы на вкус.
*
На вкус мог и не почувствовать, если пил какой-нибудь травяной чай с добавками, или предпочитал сладкий чай.
А вот насчет по времени действия и рвотного рефлекса соглашусь , непонятны еще и его душераздирающие крики, почему он так кричал, если отравление оксибутиратом натрия? Больше на клинику отравления болиголовом похоже, не исключено случайное попадание в самопальные травяные чаи, в них "травники"-сборщики намешать могут по незнанию. Токсикологи есть на сайте?

21.08.2020 10:39
- гость -

10:34
гость
Почему-бы и не порассуждать,
----
Ты снова трепешься не по делу? Не надоело?

21.08.2020 10:40
- гость -

Его пресс-секретарь Кира Ярмыщ говорит,что видела что Алексей Навальный только чай в кафе пил.Но она же не знает всех действий Алексея.Например,в туалете.Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.Может она специально умалчивает об этом?

21.08.2020 10:42
гость

10.39 трепешься не по делу
Ну, раз уж ты такой деловой, забот поди по горло, оттого и здесь сидишь?
Больше не отвлекаю, все для тебя

21.08.2020 10:43
- гость -

10:40
- гость -
Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.
-----------
Откуда вам это доподлинно известно? Может он заходил, что бы перекинуть с правой стороны на левую или наоборот? Прекратите гадать и ждите официальную версию.

21.08.2020 10:44
месный

21.08.2020 09:41
- гость -

Выданый тебе темник уже со всех новостей торчит подконтрольных пЫневской опг!

21.08.2020 10:45
- гость -

А некоторые "патриоты", типа шувалова, собачек своих на самолетах катают... Что же вы им претензии по поводу детей не предъявите?

21.08.2020 10:45
- гость -

Может у Алексея по утрянке был астенический синдром.Он решил подправиться препаратом,запивая чаем.Вот и результат.Почему столько времени молчат врачи?Пусть выдадут,хоть горькую,но правду.

21.08.2020 10:46
Гость

Вспомните историю барнаульского бизнесмена, возвращавшегося из Москвы с выставки пищевки и умершего в самолете. СМИ сначала активно о внезапной смерти сравнительно молодого чела писали, а продолжение - замяли, т.к..умерший был наркоша.

21.08.2020 10:47
- гость -


21.08.2020 09:42
- гость -
На кого работает, те и беспокоются

21.08.2020 10:47
Гость


10:40
- гость -
Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.
-----------
Откуда вам это доподлинно известно? Может он заходил, что бы перекинуть с правой стороны на левую или наоборот? Прекратите гадать и ждите официальную версию.

*
С каких пор у местных и калибров появилась вера в официальные версии?

21.08.2020 10:47
- гость -

10:45
- гость -
А некоторые "патриоты", типа шувалова, собачек своих на самолетах катают... Что же вы им претензии по поводу детей не предъявите?
-----
Это барин, а им нельзя предъявлять, ведь им без барского сапога в ж - жизнь не мила. А вот попрыгать на полуживом Алёшке они могут.

21.08.2020 10:49
- гость -

то 10:43
--------------------------
Не могу молчать.Но жду с нетерпением наравне с вами вердикт врачей.

21.08.2020 10:51
- гость -

10:47
- гость -
На кого работает, те и беспокоются
----
Тут недавно "технарь" рассуждал о благах прихода на Алтай немецкой конторы, которая хотела или хочет прибрать алтайские земли. Говорил, что наконец то попьём баварского, как его дед мечтал. Он тоже немецкий сексот?

21.08.2020 10:52
- гость -

ждите официальную версию.

Официальная версия скорее всего будет - ничего не нашли. Ну или напишут, что чай с истёкшим сроком годности выпил Главный вопрос это удастся ли эта операция устрашения?

21.08.2020 10:53
- гость -

Москва, 21 августа. Медицинские эксперты полагают, что причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением.
Сторонники Навального утверждают, что его могли отравить в аэропорту, но эта версия пока не получила никаких подтверждений.
Как пишут «Известия», врачи также не обнаружили в крови блогера ядов или опасных лекарств. В ходе проведения анализов выяснилось, что у пациенты превышен уровень сахара в крови и ацетона в моче. ЭКГ показала метаболические изменения в миокарде.
По словам эксперта скорой медицинской помощи, все эти показатели могут говорить о возможной диабетической коме, спровоцированной физическими нагрузками или стрессом.
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев считает, что речь может идти о сахарном диабете первого типа.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
10:44
В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем 3
10:31
1 сентября в Горном Алтае проведут мини-линейки 0
10:19
"Ашан" уволил несколько десятков сотрудников из-за подозрения в коррупции 2
10:07
Точка роста предпринимателей. На АТР-2020 будет работать площадка центра "Мой бизнес" 0
09:56
"Спрос просто колоссальный". В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду 17
09:46
Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена 16
09:34
В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19 1
09:20
Новосибирск возобновил международное авиасообщение 2
09:06
76% домов Барнаула подготовлены к зиме 0
08:52
Умер осужденный за растление ребенка алтайский священник 2
08:40
СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии 59
08:28
Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака 11
08:15
Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей 11
08:03
Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города 19
07:48
Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти 1
07:35
За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний 6
07:19
Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус 2
07:04
Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары 1
06:49
В Алтайском крае выбрали медиков для награждения за борьбу с коронавирусом 7
06:33
Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале 2
06:17
Свидетель заявил, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП 8
06:02
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 21 августа 0
23:43
Такой день. Концерт NILETTO и спасение школьника в Рубцовске 0
23:11
Спасителем повисшего на балконе ребенка в Рубцовске оказался сотрудник МЧС 2
22:40
В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному 18
22:04
Алтайский клуб получил штраф 100 тысяч рублей за вечеринку во время пандемии 3
21:49
Транспортный налог в России могут отменить с 2021 года 10
21:10
В Бийске возобновил работу музей Чуйского тракта 0
20:40
Жена Навального приехала в Омск, но к супругу ее не пустили 13
20:10
Алтайские общественники добиваются рекультивации земель на реке Ануй 1
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 144 1
19:07
Бывший гендиректор "Барнаулкапстроя" предстанет перед судом за получение взятки 0
18:23
В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии 41
18:10
Схема движения транспорта изменится на улице Попова в Барнауле 0
17:54
Фильм "Гарри Поттер и Философский камень" собрал в прокате 1 млрд долларов 0
17:42
Жительницу Алтайского края осудили за "пьяное" ДТП, в котором погибли двое детей 3
17:30
В Барнауле продают необычную квартиру, отделанную под пещеру 8
17:17
Поплавают, но не все. Что разрешил Томенко в новом указе и что осталось под запретом? 5
17:05
Оформить не выходя из дома. ВТБ запустил новый вид реструктуризации автокредитов 0
16:55
Настя Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле 14
16:43
Следственный комитет начал сразу четыре проверки по инцидентам с детьми на Алтае 6
16:28
Барнаул еще на один шаг приблизился к званию "Город трудовой доблести" 2
16:19
Депутат АКЗС, у которого "отобрали" квартиру за 65 млн, заявил о политическом заказе 18
16:07
Две новые школы распахнут свои двери в Барнауле 1 сентября 4
15:54
Виктор Томенко внес очередные послабления в "ковидный" указ 5
15:38
Врачи пока не могут поставить точный диагноз Алексею Навальному 40
15:26
"Козни конкурентов". Бийский перевозчик отрицает инцидент с высаженным ребенком 6
15:15
Скидка в полцены. Где найти проверенные промокоды на одежду и косметику 0
15:08
Более 750 тысяч человек в России переболели COVID-19 1
14:56
Одного из самых знаменитых современных "воров в законе" убили в турецком ресторане 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.