СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии

Российского блогера и политика Алексея Навального планируют перевезти в Германию для прохождения лечения, сообщает Reuters.
По информации издания, самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.
Подтверждения информации с российской стороны пока нет.
Напомним, Навального доставили в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы, после того как ему стало плохо в самолете.
Оппозиционер впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительная причина резкого ухудшения здоровья – отравление.
Комментарии
Прикольчик. Организация "кино для мира" посылает самолет за псевдооппиком. А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...
добавте к этому, факт того что они знали об отравлении раньше чем оно случилось...
германские сми написали об этом раньше наших
они знали об отравлении раньше чем оно случилось...
германские сми написали об этом раньше наших
но месным тупням этого не вдолбишь
21.08.2020 08:51
- гость -... Согласен, самолёты не посылает...а кто должен наших детей то лечить...они то же не посылают.... смс-ками денек собирают на лечение...
жаль парня
путен должен наших детей лечить
21.08.2020 08:59
- гость -
Ты тупень сам али нет, докажи, ссылку на западные сми у которых время новости будет раньше чем у наших!!!!!! А нечего тебе сказать то по этому поводу, ага?
21.08.2020 09:06
- гость -
путен должен наших детей лечить
он занят
Эх... с хозяевами-то связался, поставил в известность... да случайно лишнего йаду съел, бедняга!
а чё толку, там вцепились в него и никаких документов не дают, чтобы его в нормальную клинику транспортировать, очкуют видать сильно зачинщики , что сразу всё ясно станет
Если отправили жаль парня,но народ реально ведётся ,что этот дядя такой сам по себе ? Понимаю,что сейчас образование на нуле,но все же.
Сбежать задумал? Не выйдет! Будет лечиться в обшарпанной больнице в Омске!
По предварительным данным, отравление Навального могло быть вызвано оксибутиратом натрия. Это сильный психодислептик без цвета и запаха. Насильники часто выбирают именно оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв, пишет телеграм-канал Baza.
21.08.2020 09:13
месный
я вчера ссылку приводил
очкуют видать сильно зачинщики , что сразу всё ясно станет
У мяса сегодня праздник! Теория заговоров в его бестолковке беснуется.
С праздником тебя, мясо!!!
21.08.2020 08:51
- гость - ...А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...
Статья 41 Конституции РФ провозглашает: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Что-то не увидела в Конституции статьи, что российских детей Германия должна за свой счёт лечить. И ещё вопрос: Почему в России уровень медицины таков, что детям требуется лечение именно в Германии?
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Особенно гражданин Навальный. Так что лечение в Германии отменяется
Об этом было сказано уже много. Вас по одному из психушки выписывают?
версия 1 - перепел местного самогона. Хотел за местного сойти -тест не пройден.
версия 2 - наркопрепарат типа ЛСД выпил, но не учел, что доза в полете и после приема алкоголя должна быть другой. Получился передоз. Ума нет - тест не пройден.
Флаг в руки - пшел к Ходору
А за детьми которым требуется лечение в той же Германии она самолеты не посылает...
Вот тоже первая мысль была. И из москвы самолет со специалистами не пришлют...
версия 1 - перепел местного самогона. Хотел за местного сойти -тест не пройден.
версия 2 - наркопрепарат типа ЛСД выпил
У кремлебота другой "версии" и быть не может, кроме версий предоставленных из кремля.
21.08.2020 09:41
- гость -
Оксибутират вещь полезная,но не в передозе.
09:54
Гость
Оксибутират вещь полезная,но не в передозе.
---
Полезные вещи возили в МИДовском коксолёте. А ещё однажды задержали целую партию с символикой одной известной партии, там был изображён козёл в медведе.
когда нечего умного сказать не можешь, вали на кремлеботов. ОПП прикупленный, а работаешь как не на свой карман
21.08.2020 10:01
2 21.08.2020 09:52
ну у тебя то капец какие глубокие мысли
ага, ынтересно, как оппы кипятком пысают
Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии причин, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика мог «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.
когда нечего умного сказать не можешь
А зачем? Кто умеет думать тот и сам понимает весь этот бред. Допустим про самогон. Алкоголь найти в крови могут даже в самой отсталой больнице и через 3 минуты об этом бы знали в кремле, а через 5 все пропагандисты с телевизора кричали бы об этом не замолкая. Но этого ничего нет. А мы наблюдаем как кремлеботы версии сочиняют.
Ох,уморит немчура Алёшеньку, а на Путина пальцем укажет!
сильный психодислептик без цвета и запаха.
Странно как-то, если принял с чаем (больше по его словам ничего не ел и не пил), очень долго действовал, пока посадка, пока взлет. Сильная доза вызывает рвотный рефлекс, сильную дозу опять же почувствовал бы на вкус.
Посмотрим, действительно ли пришлют самолет, может фейк, но после этого трагедия становится похожа на фарс.За кем еще из россиян вообще могут прислать самолет из Германии? Только за денежки.
Это явно четыре всадника апопкаплипсиса Лёшку траванули: Сорос, Хохлы, Госдеп, Ануннаки! И всё для того, что бы очернить непогрешимое российское правительство!
Как же горит у нищепатриотичных рыссиян с немецкого самолёта. Как будто прилетит Фокке-Вульф или Мессершмитт. Наши люди в булочную на немецких самолётах не летают.
21.08.2020 09:21
- гость -
Приведи её снова, если она у тебя есть вообще!
на Путина пальцем укажет!
Разве Навальный снимал расследования про яхты и дворцы Путина или он почему-то забыл это сделать? Разве Навальный обещал после прихода к власти привлечь Путина к наказанию за его преступления или пообещал ему зелёный коридор для вывоза денег и неподсудность для его и его семьи?
Великие русичи пораскинули мозгами и взгрустнули, ведь заболей они или их дитачки - никто никакой самолёт не пришлёт, будут продавать квартирки и смсить, что бы попасть на лечение к геям в Германию. Это печально.
И лежит он в больнице скорой медицинской помощи, куда его доставили от трапа самолета, который совершил экстренную посадку из--за его плохого самочувствия, и МВД дежурит в больнице, и работают с ним лучшие врачи, и Кремль срочно дал разрешение на вывоз за границу (тоже межгосударственные согласования). Какие вообще в этой ситуации могут быть претензии к власти?
Больница не та, не Московская, а Омская? Где плохо стало, там и посадили. А вот то, что Омская больница далека от Московской по материальному уровню , это да-это претензия.
За кем еще из россиян вообще могут прислать самолет из Германии?
В гугле забанили или ума не хватает найти за кем этот самолёт уже прилетал?
В гугле забанили или ума не хватает найти за кем этот самолёт уже прилетал?
В гугле не банила, просто рассуждаю, а вы, видать, от великого ума на оскорбления переходите.
Некоторые из Израиля в Барнаул прилетают лечится (как не странно), так как там такой ценник -не вышепчешь, и то что в Германию летят-не значит что вылечат.
10:27
гость
В гугле не банила, просто рассуждаю,
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Тут тебе не завалинка - сначала подумай, а уж потом пиши. Развела тут..
10:30
- гость -
Некоторые из Израиля в Барнаул прилетают лечится (как не странно), так как там такой ценник -не вышепчешь, и то что в Германию летят-не значит что вылечат.
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Кто именно и что лечить приезжают? Зубы?
10.31
Почему-бы и не порассуждать, не всем же хамить, а вы хотите, чтобы я общалась на одном с вами уровне?
Как стало известно 5-tv.ru, госпитализированный в отделение реанимации с подозрением на отравление Алексей Навальный, предварительно, накануне выпивал алкоголь. Результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения.
К слову, возможное попадание в его организм с остатками алкоголя любого токсичного вещества могло только усилить эффект.
21.08.2020 10:14
гость
сильный психодислептик без цвета и запаха.
Странно как-то, если принял с чаем (больше по его словам ничего не ел и не пил), очень долго действовал, пока посадка, пока взлет. Сильная доза вызывает рвотный рефлекс, сильную дозу опять же почувствовал бы на вкус.
*
На вкус мог и не почувствовать, если пил какой-нибудь травяной чай с добавками, или предпочитал сладкий чай.
А вот насчет по времени действия и рвотного рефлекса соглашусь , непонятны еще и его душераздирающие крики, почему он так кричал, если отравление оксибутиратом натрия? Больше на клинику отравления болиголовом похоже, не исключено случайное попадание в самопальные травяные чаи, в них "травники"-сборщики намешать могут по незнанию. Токсикологи есть на сайте?
10:34
гость
Почему-бы и не порассуждать,
----
Ты снова трепешься не по делу? Не надоело?
Его пресс-секретарь Кира Ярмыщ говорит,что видела что Алексей Навальный только чай в кафе пил.Но она же не знает всех действий Алексея.Например,в туалете.Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.Может она специально умалчивает об этом?
10.39 трепешься не по делу
Ну, раз уж ты такой деловой, забот поди по горло, оттого и здесь сидишь?
Больше не отвлекаю, все для тебя
10:40
- гость -
Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.
-----------
Откуда вам это доподлинно известно? Может он заходил, что бы перекинуть с правой стороны на левую или наоборот? Прекратите гадать и ждите официальную версию.
21.08.2020 09:41
- гость -
Выданый тебе темник уже со всех новостей торчит подконтрольных пЫневской опг!
А некоторые "патриоты", типа шувалова, собачек своих на самолетах катают... Что же вы им претензии по поводу детей не предъявите?
Может у Алексея по утрянке был астенический синдром.Он решил подправиться препаратом,запивая чаем.Вот и результат.Почему столько времени молчат врачи?Пусть выдадут,хоть горькую,но правду.
Вспомните историю барнаульского бизнесмена, возвращавшегося из Москвы с выставки пищевки и умершего в самолете. СМИ сначала активно о внезапной смерти сравнительно молодого чела писали, а продолжение - замяли, т.к..умерший был наркоша.
21.08.2020 09:42
- гость -
На кого работает, те и беспокоются
10:40
- гость -
Ведь он туда наверняка заходил чтоб опорожниться перед полётом.
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Откуда вам это доподлинно известно? Может он заходил, что бы перекинуть с правой стороны на левую или наоборот? Прекратите гадать и ждите официальную версию.
*
С каких пор у местных и калибров появилась вера в официальные версии?
10:45
- гость -
А некоторые "патриоты", типа шувалова, собачек своих на самолетах катают... Что же вы им претензии по поводу детей не предъявите?
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Это барин, а им нельзя предъявлять, ведь им без барского сапога в ж - жизнь не мила. А вот попрыгать на полуживом Алёшке они могут.
то 10:43
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Не могу молчать.Но жду с нетерпением наравне с вами вердикт врачей.
10:47
- гость -
На кого работает, те и беспокоются
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Тут недавно "технарь" рассуждал о благах прихода на Алтай немецкой конторы, которая хотела или хочет прибрать алтайские земли. Говорил, что наконец то попьём баварского, как его дед мечтал. Он тоже немецкий сексот?
ждите официальную версию.
Официальная версия скорее всего будет - ничего не нашли. Ну или напишут, что чай с истёкшим сроком годности выпил Главный вопрос это удастся ли эта операция устрашения?
Москва, 21 августа. Медицинские эксперты полагают, что причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением.
Сторонники Навального утверждают, что его могли отравить в аэропорту, но эта версия пока не получила никаких подтверждений.
Как пишут «Известия», врачи также не обнаружили в крови блогера ядов или опасных лекарств. В ходе проведения анализов выяснилось, что у пациенты превышен уровень сахара в крови и ацетона в моче. ЭКГ показала метаболические изменения в миокарде.
По словам эксперта скорой медицинской помощи, все эти показатели могут говорить о возможной диабетической коме, спровоцированной физическими нагрузками или стрессом.
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев считает, что речь может идти о сахарном диабете первого типа.