Варламов нашел в Барнауле "самый бестолковый и опасный бульвар в России"

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал пешеходную аллею на проспекте Ленина самым бестолковым и опасным бульваром в России. Об этом он написал на своем сайте.
"Он нарезан на куски перпендикулярными улицами и разворотными петлями, через которые нет пешеходных переходов, — пояснил Варламов. — Поэтому пешеходы и велосипедисты вынуждены либо тратить кучу времени на П-образные переходы, либо двигаться прямо, через каждые 100 метров рискуя попасть под колёса".
Блогер выразил мнение, что сделать сквозные пешеходные переходы на протяжении всего бульвара было бы намного безопаснее, так как большинство людей независимо от разметки выберет пусть опасный, но кратчайший путь.
"Люди всегда ходят прямо, они выбирают кратчайший путь, и никакими заборами и другими репрессиями вы это не исправите, — констатировал Варламов. — Поэтому П-образные переходы лишь провоцируют людей нарушать правила и рисковать жизнью".
Ранее amic.ru писал, что Варламов на своем сайте прокомментировал ответ мэрии на его оценку ремонта проезжей части на улице Ядринцева.
Ироничное приглашение лично убедиться в том, что улица полностью безопасна, и пообщаться с ее жителями Варламов расценил как "наезд".
Он повторно аргументировал, почему считает, что наличие ровного асфальта без тротуаров для пешеходов плохо для безопасности дорожного движения.
Блогер заявил, что готов приехать, чтобы "познакомиться и пообщаться с мэром Вячеславом Франком в рамках проекта БДСМ – "Большая дорога с мэром".
Комментарии
Люди всегда ходят прямо, они выбирают кратчайший путь, и никакими заборами и другими репрессиями вы это не исправите
Это не люди - это болванчики Одуваша не одупляет что под каждого болванчика не построишь инфраструктуру