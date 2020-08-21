Ефремов уверен, что в момент ДТП сидел на пассажирском сиденье

Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания выразил уверенность, что в момент смертельного ДТП не находился за рулем своего автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье, — заявил Ефремов. — Более того, меня туда тащили".
При этом на уточняющий вопрос, полностью ли он уверен, артист ответил: "на девяносто процентов точно".
Сторона защиты настаивала на том, что необходимо провести экспертизу подушки безопасности пассажира, чтобы выяснить правду. Судья ходатайство об этом отклонил.
Незадолго до этого адвокат Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, сидевшего за рулем во время смертельного ДТП, установлена.
Напомним, по версии следствия, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в резонансном ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит.
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