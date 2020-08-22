На приобретение школьных автобусов в Алтайском крае выделили 50 млн рублей

Поэтапная замена школьных автобусов идет в Алтайском крае. В рамках государственной программы на эти цели выделено 50 миллионов рублей, пишет официальный сайт региона.
В Минобрнауки пояснили, что уже приобретены 13 автобусов ПАЗ и семь автобусов фирмы ГАЗ. Двое их них направлены в Алейский и Завьяловский районы.
"Для нас это очень радостное событие. Автобус будет доставлять учащихся на спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы", – отметила директор Глубоковской школы Инна Шнель. Ранее образовательное учреждение получило новый автобус.
Отмечается, что новая техника будет заменять на маршрутах автобусы с предельным сроком эксплуатации.
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