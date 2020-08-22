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Воитель на иномарке сбил женщину в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавшую госпитализировали
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о происшествии в районе Нового рынка. Здесь водитель иномарки совершил наезд на женщину.

Жители города отмечают, что наехать не пешехода на этом участке дороги почти невозможно, поскольку поток тут совсем не плотный, однако некоторые подмечают, что здесь часто происходит разгрузка грузовых машин, из-за которых может неожиданно появиться пешеход.

В результате инцидента, по словам очевидцев, женщина получила перелом ноги. С места ДТП ее доставили в медицинское учреждение сотрудники скорой помощи. С водителем серой иномарки, который совершил наезд на пешехода, остались полицейские.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.08.2020 12:00
Виталий

На работу видать опаздывал, или торпеда с пивом дома в холодильнике лежала, а у него трубы горели ))))

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