Заплыв на 1,25 км через реку Обь, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ, организовала Алтайская федерация закаливания и спортивного плавания "Белые медведи".
Как рассказал лидер организации Александр Зеленецкий, 19 участников, в том числе 7 женщин, отплыли от Речного вокзала Барнаула в направлении противоположного берега 22 августа в 12:45. Чтобы преодолеть дистанцию, им потребовалось от 14 до 19 минут.
"В центре группы пловцов Игнатьев Алексей плыл с российским флагом в руке всю дистанцию, что придало зрелищность и актуальность спортивного праздника на воде, – уточнил Зеленецкий. – Безопасность участников заплыва осуществляли два экипажа Центра ГИМС России по Алтайскому краю".
По его словам, "Белые медведи" уже готовят аналогичное мероприятие, которое планируют провести в день 290-летия Барнаула. Участников будет еще больше, а вода – холоднее, заверил Зеленецкий.
Ранее amic.ru писал, что 20 медалей различного достоинства завоевали алтайские спортсмены на чемпионате мира по плаванию в ледяной воде, завершившемся в Словении.
Комментарии
почему их 19, это число с чем-то связано? Почему флаг был у одного, почему у других не было в руках даже маленьких флажков, с чем это связано? Почему через Обь, а не Барнаулку? Почему без медицинских масок???
Это тот электорат который на выборы в одних туселях ходит ?
А как они назад добирались?
Зачем?
"12 мужчин и 7 женщин переплыли Обь в Барнауле"
А остальные не доплыли?