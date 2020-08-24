Детский омбудсмен встретилась с родителями избитых в Камне-на-Оби подростков

На прошедшей неделе уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева встретилась с родителями пострадавших от нападений "банды" подростков в Камне-на-Оби.
Напомним, что 4 июня стало известно о жестоком избиении местного подростка сверстниками. Позже выяснилось, что это не единичный случай жестокости детей в Камне-на-Оби, и от их рук пострадали еще как минимум несколько человек.
Родители задали Казанцевой огромное количество вопросов и выразили свои претензии относительно бездействия омбудсмена в данной ситуации. Уполномоченная пообещала отказаться от "дистанционного формата работы" и включиться в борьбу за права детей лично, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на одну из матерей – Людмилу Филатову.
Сама Филатова поинтересовалась у Казанцевой, почему у нее после встречи с главой СУ СКР по Алтайскому краю Андреем Хвостовым никто не запросил доказательств нарушений со стороны должностных лиц Каменского района и не расследовал голосовые записи с допросов правоохранителей.
По словам Казанцевой, она лично связалась с генералом Хвостовым и получила разрешение довести до компетентных органов главные претензии родителей пострадавших детей. При этом сами жители города пока не слишком верят в данные Казанцевой обещания, утверждает источник.
Как ранее сообщил amic.ru, 12 августа мать 14-летнего школьника из Камня-на-Оби написала заявление в полицию на подростков, которые ранее стали фигурантами дела об избиении детей. Женщина утверждает, что 11 августа юные злоумышленники пришли к ее дому и стали требовать, чтобы ее сын вышел на улицу для "разборок" с ним.
Комментарии
чета нет никакого авторитета у этой казанцевой
Бездействие омбудсмена это диагноз! Знаем о таком бездействии не по наслышке, но тётя продолжает занимать этот ответственный пост...
Абсолютна инертная для такой должности. Непробиваемая просто. Увы.
информация по прокурору А.Кайзеру есть?
еще на должности?