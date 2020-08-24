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В Барнауле проверили состояние детских площадок

, ИА "Амител"
Претензий к игровым зонам у специальной комиссии не возникло
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле специальная комиссия, состоящая из работников районных администраций и членов барнаульской народной дружины, проверила техническое и санитарное состояние игровых площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 10 по 20 августа только в Центральном районе города специалисты проверили 40 объектов. По результатам проверки выяснилось, что все они находятся в удовлетворительном техническом состоянии, а игровое оборудование сертифицировано и соответствует нормам безопасности.

За чистотой на площадках следят управляющие компании и ТСЖ. Подчеркивается, что администрация района продолжит контроль за санитарным и техническим состоянием детских площадок.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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