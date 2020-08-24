В Барнауле проверили состояние детских площадок

В Барнауле специальная комиссия, состоящая из работников районных администраций и членов барнаульской народной дружины, проверила техническое и санитарное состояние игровых площадок, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 10 по 20 августа только в Центральном районе города специалисты проверили 40 объектов. По результатам проверки выяснилось, что все они находятся в удовлетворительном техническом состоянии, а игровое оборудование сертифицировано и соответствует нормам безопасности.
За чистотой на площадках следят управляющие компании и ТСЖ. Подчеркивается, что администрация района продолжит контроль за санитарным и техническим состоянием детских площадок.
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