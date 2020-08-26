В Барнауле автомобиль сбил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте

В Барнауле автомобиль сбил пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Наезд произошел 26 августа в 12 часов в районе дома по адресу улица Малахова, 71. Полиция установила, что 33-летний водитель SsangYong Actyon допустил наезд на 73-летнего мужчину.
Пешехода с травмами доставили в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщил amic.ru, ГИБДД Барнаула вместе с дружинниками 26 августа провело профилактическое мероприятие "Пешеход". В ведомстве отмечают, что акция направлена на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также на выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.
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