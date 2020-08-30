Пятикилометровая пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за аварии

Гигантская пробка образовалась перед Новым мостом на въезде в Барнаул. Как сообщили очевидцы amic.ru, причиной этого стали сразу две аварии на левой полосе Правобережного тракта.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка растянулась почти на пять километров – от поворота в микрорайон Чистые пруды села Фирсово до автозаправок перед гипермаркетом "Леруа Мерлен".
Как уже писал amic.ru, ранним утром 31 августа военные перекроют 50-километровый участок Чуйского тракта в Алтайском крае. Проезд для всех видов транспорта ограничат с 03:50 до 06:45 от поселка Сибирского до поворота к селу Косиха.
Комментарии
Никогда не было и вот опять. ..
Очень много водителей не понимают что ехать по трассе нужно в правой полосе.
30.08.2020 20:04
Пионер
Там бывает правая полоса хорошо если 60 едет, а левая зато 120-140 хреначит, а некоторые ещё быстрее....