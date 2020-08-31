Онлайн-экскурсия и встреча с Ползуновым. Что ждет студентов АлтГТУ 1 сентября

АлтГТУ в онлайн-формате отпразднует начало нового учебного года. Первого сентября в 18:00 на YouTube-канале вуза начнется прямой эфир. Студентов поздравит ректор и известные выпускники университета. Зрителей ждет онлайн-экскурсия, знакомство с достопримечательностями АлтГТУ, выступления творческих коллективов и многое другое.
"Традиционную торжественную линейку в этом году проводить не будем. Несмотря на это, для студентов подготовлены некоторые сюрпризы. На протяжении всего дня первокурсников будет поздравлять "изобретатель Иван Ползунов". Он придет познакомиться и дать некоторые наставления. Также студентов поздравят ректор Андрей Марков, проректоры, деканы факультетов и директора институтов АлтГТУ", – рассказывает руководитель центра культурно-массовой работы Михаил Герцович.
Добавим, учебный год для студентов "Политеха" начнется в обычном формате, но с использованием дистанционных образовательных технологий. Лекции будут проходить в режиме онлайн, лабораторные и практические занятия организуют в малых группах и с соблюдением санитарных норм.
Вуз обеспечит студентов медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук, а на входе в корпуса установят бесконтактную термометрию. Кроме того, в аудиториях будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей.