Дом научной коллаборации появится в Барнауле

1 сентября на базе АлтГУ состоится открытие Дома научной коллаборации имени Виктора Верещагина. В торжественной церемонии примет участие министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
"В центре подготовили дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленности, позволяющие сформировать современные компетенции, первичные навыки проектного управления, командной работы с использованием информационных ресурсов", — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Учреждение рассчитано на 400 учеников 5-11 классов, а также педагогов, желающих повысить квалификацию. Его целевая аудитория — дети, проявившие выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, интерес к научной деятельности.
На площадках помимо школьников будут активно взаимодействовать студенты, учителя и преподаватели вузов. Дополнительные общеразвивающие программы в центре реализуют в формате образовательных проектов: "Детский университет", "Малая академия", "Урок технологии", "Урок биологии" и "Педагог К-21".
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