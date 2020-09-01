Политолог Евгений Сатановский хочет, чтобы "алкаш Ефремов" пропал навсегда

Российский политолог Евгений Сатановский посвятил публикацию актеру Михаилу Ефремову, который участвует в судебном процессе в связи со смертельным ДТП, произошедшем 8 июня в центре Москвы. Ученый заявил, что показания свидетелей и самого артиста привели его в бешенство и он пожелал, чтобы Ефремов исчез.

Сатановский прокомментировал слова очевидцев, которые на суде 31 августа рассказали, что за рулем автомобиля в момент аварии находился не актер, а другой человек. Сам же Ефремов заявил, что лишь смутно помнит день смертельного ДТП и не уверен, что был тогда за рулем.

Комментируя эти показания в своем Telegram-канале, Сатановский заявил, что создается впечатление, что там была не машина, а экскурсионный автобус.

"Или с этим автомобилем "Лицедеи" Вячеслава Полунина свой старый ролик снимали, где в одну тачку бесконечное количество людей помещалось? И где там, на каком сиденье Эвелина Блёданс была?" – отметил Сатановский.

После этого политолог заявил, что если "Ефремов полный идиот, то он именно так себя и должен вести".

По словам Сатановского, ему уже противно смотреть на это разбирательство, и единственное, чего он желает, – это чтобы поскорее все закончилось и чтобы Ефремов "пропал куда-нибудь с глаз долой, хоть к черту в ад, только навсегда".

Также ученый раскритиковал и адвоката актера, Эльмана Пашаева. Он назвал его работу "подлым, позорным, мерзким и гнусным спектаклем".

"Захлопнулась над Ефремовым крышка гроба. Ни он еще этого не понял, ни те, кто вокруг него, но нет больше такого человека. Ходячий мертвец", – написал Сатановский.

Напомним, по версии следствия, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в резонансном ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит.