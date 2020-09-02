Среда, 2 Сентябрь, 17:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 88,15
26°

1005000 +4952
Обь
297см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Храм христиан-баптистов построят в Барнауле рядом с торговым центром

, ИА "Амител"
На участке, где планируется строительство, уже есть религиозный объект
Проект дома молитвы на ул. Энтузиастов, 71 / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Проект дома молитвы на ул. Энтузиастов, 71 / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Барнаульские архитекторы разрешили построить дом молитвы на ул. Энтузиастов, 71. Его заказала религиозная организация "Церковь евангельских христиан-баптистов "Единство". Храм возведут в активно застраиваемом квартале, по соседству с ним будут находиться торговый центр, автосервис и спортклуб.

Что известно о храме?

Дом молитвы на пересечении ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов на градсовете представила архитектурная "Мастерская Золотова".

Проектировщики указали, что площадь здания будет 300 квадратных метров, разместят несколько парковок на 20 автомобилей, сделают озеленение и благоустройство территории.

Кстати, рядом с планируемым объектом уже располагается небольшое одноэтажное здание, принадлежащее христианам-баптистам.

В 2009 году в нем произошел пожар, сгорела кровля, но стены выстояли, поэтому его отстроили заново. По проекту его включат в комплекс.

И храм, и ТЦ, и спорткомплекс

Микрорайон, в котором появится религиозный объект, активно развивается. В ближайшие годы здесь построят сразу несколько общественных зданий.

Так, на ул. Солнечная Поляна, 36, планируется возведение многофункционального торгового центра. Здание состоит из четырех этажей, имеет стеклянные фасады, выходящие на красные линии, оформлено в коричнево-белых тонах. Проект ТЦ барнаульские архитекторы одобрили еще осенью прошлого года, однако строительство так и не начали.

Также рядом с храмом (на ул. Энтузиастов, 75) планируется строительство торгово-выставочного комплекса. В двухэтажном здании, предположительно, разместятся автомастерская и магазин автозапчастей. Проект ТВК члены градсовета утвердили в конце июля 2020 года. 

Также неподалеку, на ул. Солнечная Поляна, 88, в ближайшие годы возведут многофункциональный спортивный центр. Концепцию объекта с двумя бассейнами и подземной парковкой обсуждали на градостроительном совете в начале февраля 2020 года. Архитекторам идея понравилась, проект приняли без замечаний.

ФОК заказала компания "Барнаулкапстрой", которой и принадлежит земельный участок. Площадь здания из нескольких блоков разной этажности составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Помимо спортивного центра в нем предусмотрен административный корпус, гостиница, кафе. Обустроят и территорию вокруг объекта: посадят деревья, сделают пешеходные зоны, подсветку фасадов.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2020 14:47
- гость -

На участке, где планируется строительство, уже есть религиозный объект

Не схлестнутся на религиозной почве?

2.09.2020 14:59
Потёмкин

2.09.2020 14:47
- гость -
Баптисты с баптистами?

2.09.2020 15:26
Гость

Город-храм
Андрей Шигин
Над скопищем народа
Возносится к верхам:
Даёшь через полгода
Всеобщий город-храм!

Испорчена природа,
Горой гниющий хлам –
Плевать! Через полгода
Здесь будет город-храм!

Взамен пустым заводам
И брошенным цехам,
Для нас через полгода
Построят город-храм!

Мы встретим час восхода
По первым петухам,
Когда через полгода
Нас примет город-храм.

Но что-то, вдруг, заноет,
Оглянешься назад,
И вспомнится иное:
«Здесь будет город-сад…»

2.09.2020 15:34
Виктор

А это другие баптисты, не те, у которых Дом молитвы на Коммунаров?

2.09.2020 16:05
- гость -

2.09.2020 15:34
Виктор
А это другие баптисты, не те, у которых Дом молитвы на Коммунаров?

подозреваю что финансы им текут из-за бугра, и вот вопрос молятся там или пропаганду антироссийскую проводят?

2.09.2020 17:01
месный

2.09.2020 16:05
- гость -

А может баб тискают?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
17:15
Российскую вакцину от COVID-19 хотят испытывать на добровольцах старше 60 лет 0
17:02
На время выборов российских школьников отправят на улицу или на каникулы 0
16:56
Горный Алтай занял пятое место в России по числу "пьяных" ДТП 1
16:41
В Алтайском крае резко похолодает 1
16:31
47-летняя супермодель Хайди Клум выложила обнаженное фото в день рождения супруга 3
16:15
Еще две категории педагогов начнут получать зарплату из бюджета Алтайского края 1
16:03
Барнаульское "Динамо" усилилось опытным защитником 1
15:51
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей 4
15:38
Очевидцы: в Алтайском крае водитель и пассажирка погибли, уходя от погони 15
15:26
Прокуратура Германии не сочла дело Навального "особым случаем" 16
15:14
"Русская кожа" в Заринске так и не заработала из-за многочисленных замечаний 5
15:04
За сутки в России выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 0
14:52
Прогулочный теплоход "прошел" по улицам Барнаула 2
14:40
Храм христиан-баптистов построят в Барнауле рядом с торговым центром 6
14:28
Исследования и эксперименты. В АлтГУ открылся Дом научной коллаборации для школьников 0
14:15
Плюс-минус около нуля. Алтайской промышленности предрекли стагнацию в 2020 году 1
14:04
Египетская сила. Каким был и чем запомнился известный актер Борис Клюев? 1
13:54
Некоторые российские пенсионеры получат дополнительные 5,6 тыс. рублей в сентябре 0
13:43
Следы медведя заметили у алтайского села 0
13:30
Владимир Путин планирует выступить в ООН 3
13:17
Бийчанин украл 450-летнюю икону стоимостью 1 миллион 5
13:05
"Это огромная армия". Министр рассказал, зачем промышленники собрались в АКЗС 9
12:55
Правительство выделило более 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 2
12:44
Коттедж в виде замка продают в Барнауле за 30 миллионов 11
12:31
Пьяный водитель на "Лексусе" устроил серьезное ДТП в центре Барнаула 9
12:19
Пятеро жителей Алтайского края погибли, пытаясь просушить погреба 8
12:06
Мусоросортировочный комплекс строят на юге Алтайского края 3
11:54
Еще 63 случая коронавируса выявили в Алтайском крае 5
11:42
Греция собирается открыть границу для российских туристов на две недели 2
11:29
Алтайский Минздрав подтвердил вспышку коронавируса в бийской больнице 2
11:15
В Барнауле во время движения загорелся пассажирский автобус 8
11:03
Торжество в прямом эфире. АлтГУ впервые отпраздновал День знаний онлайн 0
10:53
Почти 90 алтайских врачей недополучили ковидные выплаты 11
10:40
В российских магазинах запретят фотографировать книги 20
10:28
Пилот самолета пожаловался диспетчеру на то, что рядом с ним пролетел мужчина 12
10:15
Правительство выделило Алтайскому краю 1,6 млрд рублей на детей от 3 до 7 лет 1
10:03
Без записи и очередей: как самостоятельно проверить себя на COVID-19 17
09:55
Умерла актриса Ирина Печерникова 4
09:43
АТР-2020. Когда и как пройдет молодежный форум и что нового будет в этом году 5
09:32
В ЗАТО Сибирском установили пешеходный фонтан с подсветкой 0
09:19
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона 13
09:05
Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае? 7
08:54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай 0
08:41
Такая сейчас беда. Бизнесмены Барнаула продают спортклубы и уходят в сельское хозяйство 18
08:30
Умер народный артист России Борис Клюев 7
08:17
Ученые назвали новый способ похудения 5
08:05
Квест, диктант и пазл. Как в Алтайском крае отметят окончание Второй мировой войны 4
07:55
"Самое страшное время для родителей". Анекдоты о современной школе 1
07:47
"Здесь ты бомжара несчастная". Автор "Дневника Хача" рассказал о жизни в Америке 11
07:32
Жительница Барнаула задолжала по алиментам 800 тысяч рублей 31
07:18
Онколог назвал три симптома, которые нельзя игнорировать 0
07:03
Шукшинский фестиваль 2020. А где смотреть? А что показывают? А кто-то приехал? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.