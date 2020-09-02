Храм христиан-баптистов построят в Барнауле рядом с торговым центром

Барнаульские архитекторы разрешили построить дом молитвы на ул. Энтузиастов, 71. Его заказала религиозная организация "Церковь евангельских христиан-баптистов "Единство". Храм возведут в активно застраиваемом квартале, по соседству с ним будут находиться торговый центр, автосервис и спортклуб.
Что известно о храме?
Дом молитвы на пересечении ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов на градсовете представила архитектурная "Мастерская Золотова".
Проектировщики указали, что площадь здания будет 300 квадратных метров, разместят несколько парковок на 20 автомобилей, сделают озеленение и благоустройство территории.
Кстати, рядом с планируемым объектом уже располагается небольшое одноэтажное здание, принадлежащее христианам-баптистам.
В 2009 году в нем произошел пожар, сгорела кровля, но стены выстояли, поэтому его отстроили заново. По проекту его включат в комплекс.
И храм, и ТЦ, и спорткомплекс
Микрорайон, в котором появится религиозный объект, активно развивается. В ближайшие годы здесь построят сразу несколько общественных зданий.
Так, на ул. Солнечная Поляна, 36, планируется возведение многофункционального торгового центра. Здание состоит из четырех этажей, имеет стеклянные фасады, выходящие на красные линии, оформлено в коричнево-белых тонах. Проект ТЦ барнаульские архитекторы одобрили еще осенью прошлого года, однако строительство так и не начали.
Также рядом с храмом (на ул. Энтузиастов, 75) планируется строительство торгово-выставочного комплекса. В двухэтажном здании, предположительно, разместятся автомастерская и магазин автозапчастей. Проект ТВК члены градсовета утвердили в конце июля 2020 года.
Также неподалеку, на ул. Солнечная Поляна, 88, в ближайшие годы возведут многофункциональный спортивный центр. Концепцию объекта с двумя бассейнами и подземной парковкой обсуждали на градостроительном совете в начале февраля 2020 года. Архитекторам идея понравилась, проект приняли без замечаний.
ФОК заказала компания "Барнаулкапстрой", которой и принадлежит земельный участок. Площадь здания из нескольких блоков разной этажности составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.
Помимо спортивного центра в нем предусмотрен административный корпус, гостиница, кафе. Обустроят и территорию вокруг объекта: посадят деревья, сделают пешеходные зоны, подсветку фасадов.
Комментарии
На участке, где планируется строительство, уже есть религиозный объект
Не схлестнутся на религиозной почве?
2.09.2020 14:47
- гость -
Баптисты с баптистами?
Город-храм
Андрей Шигин
Над скопищем народа
Возносится к верхам:
Даёшь через полгода
Всеобщий город-храм!
Испорчена природа,
Горой гниющий хлам –
Плевать! Через полгода
Здесь будет город-храм!
Взамен пустым заводам
И брошенным цехам,
Для нас через полгода
Построят город-храм!
Мы встретим час восхода
По первым петухам,
Когда через полгода
Нас примет город-храм.
Но что-то, вдруг, заноет,
Оглянешься назад,
И вспомнится иное:
«Здесь будет город-сад…»
А это другие баптисты, не те, у которых Дом молитвы на Коммунаров?
2.09.2020 15:34
Виктор
А это другие баптисты, не те, у которых Дом молитвы на Коммунаров?
подозреваю что финансы им текут из-за бугра, и вот вопрос молятся там или пропаганду антироссийскую проводят?
2.09.2020 16:05
- гость -
А может баб тискают?