Михаил Ефремов собрал вещи в тюрьму

Российский актер Михаил Ефремов готов сесть в тюрьму и уже собрал вещи. Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Комсомольской правдой".
"Я вам больше скажу, он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собрал. Я с самого начала предупреждал его, что возможно такое развитие событий. Я не обещал ему оправдательным приговор", — заявил юрист, отвечая на вопрос журналистов, понимает ли актер, что может оказаться за решеткой.
При этом Пашаев утверждает, что в день аварии Ефремов не находился за рулем своего джипа. Это, по его словам, подтверждают показания свидетелей и видеозапись, на которой видно, как машиной управлял мужчина в светлой одежде с короткими рукавами, в то время как актер на месте ДТП был в черном пиджаке и темной футболке.
Адвокат также отметил, что знает человека, который находился за рулем, но назвать его имя не может, поскольку Ефремов запретил ему это делать.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
3 сентября перед началом прений в суде Михаил Ефремов признал свою вину резонансном ДТП. Обвинение запросило для актера 11 лет колонии.
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